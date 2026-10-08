Binanız riskli mi? Maltepe’deki bina çökünce e-Devlet’e koştular

Binada daha önce inceleme yapılmışsa ve risk çıktıysa kayıtlara "riskli yapı" olarak işlenir. Tapuda herhangi bir şerh yoksa bu binanın sağlam olduğu anlamına da gelmez. Binadan daha önce herhangi bir karot alınmadığını ve yetkliler tarafından alındıysa bile işleme konmadığına da işaret edebilir. Ancak, bu işlemi sadece ev sahipleri yapabilir. Kiracıların ise evi tutmadan önce ya da oturdukları sırada ev sahibinden bu belgeyi istemesi gerekmektedir.