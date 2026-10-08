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Yerel İstanbul'da 6 katlı bina çöktü!
Yerel

İstanbul'da 6 katlı bina çöktü!

Yeniakit Publisher
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İstanbul'da 6 katlı bina çöktü!

İstanbul Maltepe'de 6 katlı bina kısmen çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İstanbul Maltepe'de 6 katlı bina kısmen çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabahın ilk saatlerinde hareketli dakikalar yaşanıyor. 6 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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