İstanbul'da 6 katlı bina çöktü!
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İstanbul Maltepe'de 6 katlı bina kısmen çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
İstanbul Maltepe'de 6 katlı bina kısmen çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabahın ilk saatlerinde hareketli dakikalar yaşanıyor. 6 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.