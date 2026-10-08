Ermenistan'da Türkiye heyecanı: Paşinyan Türkiye sınırını işaret ederek duyurdu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, TRIPP Anlaşması kapsamında Ermenistan-Türkiye sınırının açılması ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki demiryolu bağlantılarının hayata geçirilmesini büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi. Paşinyan, söz konusu bağlantıların kurulması için her gün çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, TRIPP Anlaşması ile birlikte Ermenistan-Türkiye sınırının ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki demiryolu bağlantılarının açılmasını heyecanla beklediklerini ve her gün çalıştıklarını söyledi.

Paşinyan, Erivan'da düzenlenen ilk Ermenistan-Birleşik Krallık İş Forumu'nda TRIPP projesi (Zengezur Koridoru) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Güney Ermenistan üzerinden geçmesi planlanan güzergah, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında engelsiz bir bağlantı sağlamayı amaçlarken, söz konusu projeye Erivan yönetiminin ilgisi ise oldukça yüksek.

'HER GÜN ÇALIŞIYORUZ'

Paşinyan, "Ermenistan ve bölgemiz, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kurulan barış ve bunun sonucunda ortaya çıkan gelişmelerle bağlantılı bir dönüşüm geçiriyor. Şu anda, yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti'nin değil, tüm bölgenin ekonomik ortamını dönüştürmede tartışmasız bir temel taşı olacak olan TRIPP projesinin sahada uygulanmasını başlatmak için her gün çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin de yakından takip ettiği projenin etkilerinin şimdiden görünür hale geldiğini sözlerine ekleyen Paşinyan, "Aslında durum zaten böyle, çünkü bugün bile Ermenistan'a yönelik yatırım ilgisinde belirli bir artış görüyoruz" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE SINIRINA DİKKATİ ÇEKTİ

Paşinyan, TRIPP projesindeki ilerlemenin yanı sıra Ermenistan'ın, Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasını ve ardından Ermenistan ile Azerbaycan ve Ermenistan ile Türkiye arasındaki demiryolu bağlantılarının yeniden kurulmasını heyecanla beklediğini söyledi.