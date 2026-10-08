  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de 'katılım' paniği! Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası İzmir Büyükşehir'de ilk istifa geldi Pasifik’te korkutan hareketlilik! Dünyayı sarsacak yeni El Nino uyarısı DMM'den kirli provokasyona darbe! 'Mekke Anlaşması protesto ediliyor' yalanı çöktü Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu! Çelik’ten Azerbaycan ile ilgili açıklamalar… Kardeşlerin arasına girmeye çalışanlar var Haydanlı, İmamoğlu suç örgütünün baskı ve zorbalıklarını ifşa etti Bizim firmalarla çalış 17 milyonunu al! İngiltere’de Filistin yanlısı gruba hakaret: Siyonist köpekler sokakta da saldırdı! Kimine beraat kimine hapis: Kent uzlaşısı davasında karar çıktı Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık! ‘Yakında’ diyerek duyurdular: İran'dan Hürmüz'de bir hamle daha!
Dünya Ermenistan'da Türkiye heyecanı: Paşinyan Türkiye sınırını işaret ederek duyurdu!
Dünya

Ermenistan'da Türkiye heyecanı: Paşinyan Türkiye sınırını işaret ederek duyurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ermenistan'da Türkiye heyecanı: Paşinyan Türkiye sınırını işaret ederek duyurdu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, TRIPP Anlaşması kapsamında Ermenistan-Türkiye sınırının açılması ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki demiryolu bağlantılarının hayata geçirilmesini büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi. Paşinyan, söz konusu bağlantıların kurulması için her gün çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, TRIPP Anlaşması kapsamında Ermenistan-Türkiye sınırının açılması ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki demiryolu bağlantılarının hayata geçirilmesini büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi. Paşinyan, söz konusu bağlantıların kurulması için her gün çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, TRIPP Anlaşması ile birlikte Ermenistan-Türkiye sınırının ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki demiryolu bağlantılarının açılmasını heyecanla beklediklerini ve her gün çalıştıklarını söyledi.

Paşinyan, Erivan'da düzenlenen ilk Ermenistan-Birleşik Krallık İş Forumu'nda TRIPP projesi (Zengezur Koridoru) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Güney Ermenistan üzerinden geçmesi planlanan güzergah, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında engelsiz bir bağlantı sağlamayı amaçlarken, söz konusu projeye Erivan yönetiminin ilgisi ise oldukça yüksek.

 

'HER GÜN ÇALIŞIYORUZ'

Paşinyan, "Ermenistan ve bölgemiz, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kurulan barış ve bunun sonucunda ortaya çıkan gelişmelerle bağlantılı bir dönüşüm geçiriyor. Şu anda, yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti'nin değil, tüm bölgenin ekonomik ortamını dönüştürmede tartışmasız bir temel taşı olacak olan TRIPP projesinin sahada uygulanmasını başlatmak için her gün çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin de yakından takip ettiği projenin etkilerinin şimdiden görünür hale geldiğini sözlerine ekleyen Paşinyan, "Aslında durum zaten böyle, çünkü bugün bile Ermenistan'a yönelik yatırım ilgisinde belirli bir artış görüyoruz" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE SINIRINA DİKKATİ ÇEKTİ

Paşinyan, TRIPP projesindeki ilerlemenin yanı sıra Ermenistan'ın, Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasını ve ardından Ermenistan ile Azerbaycan ve Ermenistan ile Türkiye arasındaki demiryolu bağlantılarının yeniden kurulmasını heyecanla beklediğini söyledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23