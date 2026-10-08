Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
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Mersin merkezli 2 ilde yasa dışı bahis ağına yönelik jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri belirlenen 6 şüpheli yakalanırken, adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklandı.
Mersin’de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık eden kişileri takibe aldı.
MERSİN VE ŞANLIURFA’DA EŞ ZAMANLI BASKIN
Yürütülen teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adreslere Mersin ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
SOĞUK CÜZDAN VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, biri soğuk cüzdan tanımlı olmak üzere 4 USB bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 banka kartı, 2 ajanda ve 1 dekont ele geçirildi.
El konulan dijital materyallerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla incelemeye alındığı belirtildi.
6 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Erdemli Adliyesi’ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.