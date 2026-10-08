  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara’da silahlı çatışma! Çocukların korku dolu çığlıkları kamerada Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi adliyede CHP'de 'katılım' paniği! Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası İzmir Büyükşehir'de ilk istifa geldi Pasifik’te korkutan hareketlilik! Dünyayı sarsacak yeni El Nino uyarısı DMM'den kirli provokasyona darbe! 'Mekke Anlaşması protesto ediliyor' yalanı çöktü Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu! Çelik’ten Azerbaycan ile ilgili açıklamalar… Kardeşlerin arasına girmeye çalışanlar var Haydanlı, İmamoğlu suç örgütünün baskı ve zorbalıklarını ifşa etti Bizim firmalarla çalış 17 milyonunu al! İngiltere’de Filistin yanlısı gruba hakaret: Siyonist köpekler sokakta da saldırdı! Kimine beraat kimine hapis: Kent uzlaşısı davasında karar çıktı
Gündem Enkaz altında kaç kişi var? Vali Gül son durumu açıkladı
Gündem

Enkaz altında kaç kişi var? Vali Gül son durumu açıkladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Enkaz altında kaç kişi var? Vali Gül son durumu açıkladı

İstanbul Maltepe’de 7 katlı bir binanın ilk üç katının çökmesinin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, zarar gören dört dairede 14 kişinin kayıtlı olduğunu, 5 kişinin kurtarıldığını ve 4 kişiyle temas sağlandığını açıkladı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonrası bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma, sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

VALİ GÜL: BİNADA 33 KİŞİ KAYITLI

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, binanın zemin artı 6 kat ve toplam 12 daireden oluştuğunu belirtti.

Nüfus kayıtlarına göre binada toplam 33 kişinin yaşadığını aktaran Gül, çökmeden dört dairenin doğrudan zarar gördüğünü açıkladı.

ZARAR GÖREN DAİRELERDE 14 KİŞİ KAYITLI

Vali Gül’ün verdiği bilgilere göre, zarar gören dört dairede toplam 14 kişi kayıtlı bulunuyor.

Bu kişilerden 2’sinin olay sırasında evde olmadığı tespit edilirken, 5 kişi enkazdan kurtarıldı. Geriye kalan 7 kişiden ise 4’üyle temas sağlandı.

Gül, son durumu şu sözlerle aktardı:

“Şu ana kadar 2 kişinin evde olmadığını tespit ettik. 5 kişi kurtarıldı. 7 kişiden 4’ü ile temas sağlandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.”

4 KİŞİYLE TEMAS SAĞLANDI

Açıklanan tabloya göre ekipler, enkazda bulunduğu değerlendirilen kişilerden 4’üyle iletişim kurmayı başardı. Diğer 3 kişinin durumunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında bulunan vatandaşlara güvenli şekilde ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul'da 6 katlı bina çöktü!
İstanbul'da 6 katlı bina çöktü!

Yerel

İstanbul'da 6 katlı bina çöktü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boşuna ‘İstanbul nimet, nimet’ demiyormuş! Ekrem ve çetesi yapılan her işten yüzde 7, dikilen her çiçekten 10 kuruş haraç almış!
Gündem

Boşuna ‘İstanbul nimet, nimet’ demiyormuş! Ekrem ve çetesi yapılan her işten yüzde 7, dikilen her çiçekten 10 kuruş haraç almış!

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında itirafçı olan tutuksuz sanıkların ifadeleri İmamoğlu ve çetesinin İstanbul’u nasıl haraca..
Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık!
Sosyal Medya

Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık!

Sevda Türküsev, iç giyim mağazalarına partnerleriyle giren kadınlarla ilgili yaptığı yorumların ardından bu kez deneme kabinlerini gündeme t..
Yeşil hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
Gündem

Yeşil hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Mayıs 1998 tarihinde İnsan Hakları Derneği (İHD) eski Genel Başkanı Akın Birdal’a düzenlenen silahlı s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23