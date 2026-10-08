Enkaz altında kaç kişi var? Vali Gül son durumu açıkladı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonrası bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma, sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

VALİ GÜL: BİNADA 33 KİŞİ KAYITLI

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, binanın zemin artı 6 kat ve toplam 12 daireden oluştuğunu belirtti.

Nüfus kayıtlarına göre binada toplam 33 kişinin yaşadığını aktaran Gül, çökmeden dört dairenin doğrudan zarar gördüğünü açıkladı.

ZARAR GÖREN DAİRELERDE 14 KİŞİ KAYITLI

Vali Gül’ün verdiği bilgilere göre, zarar gören dört dairede toplam 14 kişi kayıtlı bulunuyor.

Bu kişilerden 2’sinin olay sırasında evde olmadığı tespit edilirken, 5 kişi enkazdan kurtarıldı. Geriye kalan 7 kişiden ise 4’üyle temas sağlandı.

Gül, son durumu şu sözlerle aktardı:

“Şu ana kadar 2 kişinin evde olmadığını tespit ettik. 5 kişi kurtarıldı. 7 kişiden 4’ü ile temas sağlandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.”

4 KİŞİYLE TEMAS SAĞLANDI

Açıklanan tabloya göre ekipler, enkazda bulunduğu değerlendirilen kişilerden 4’üyle iletişim kurmayı başardı. Diğer 3 kişinin durumunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında bulunan vatandaşlara güvenli şekilde ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.