Meksika'da çifte vatandaşlık için yeni karar
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, üst düzey kamu görevlerine adaylıkta çifte vatandaşlığa sınırlama getiren anayasa değişikliği için öngörülen kararnameyi imzaladı. Düzenlemeyle devlet başkanlığı, eyalet valiliği ve Mexico City belediye başkanlığına aday olacak kişilerin çifte vatandaş olması engellenecek.
Sheinbaum, imza töreninde yaptığı açıklamada, "2028 yılından itibaren valilik, hükümet başkanlığı, devlet başkanlığı veya belediye başkanlığına aday olmak isteyen herkesin Meksikalı olması gerekecektir. Bu kararnamenin konusu budur." ifadelerini kullandı.
YALNIZCA YÖNETİCİ KİŞİLER ETKİLENECEK
Buna göre, 2028'de yürürlüğe girecek kararnameyle halihazırda çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin, söz konusu görevlere aday olmadan önce ikinci vatandaşlıklarını bırakmaları gerekecek.
Kararname, Meksika halkının çifte vatandaş olmasının önüne bir engel koymazken bu karardan yalnızca yönetici pozisyonlarına aday kişilerin çifte vatandaşlığı etkilenecek.
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