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Dünya ABD ordusuna savaşa hazırlık talimatı!
Dünya

ABD ordusuna savaşa hazırlık talimatı!

Yeniakit Publisher
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ABD ordusuna savaşa hazırlık talimatı!

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) İran'da büyük çaplı muharebe hazırlıklarına başlaması talimatı verdiği öne sürüldü.

İran ile ABD arasında savaşın yeniden başlayacağı iddiaları gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'deki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayı değerlendirdiği ifade edildi. ABD basını, ordunun İran ile olası savaşa hazırlanmaya başladığını bildirdi.
ABD'li kaynaklar, Başkan Donald Trump'ın saldırı talimatını ara seçimlerden ve İsrail seçimlerinden önce verebileceğini belirtti. Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son haftalarda üst üste gerçekleştirdiği görüşmelerde İran ile savaş olasılığının ele alındığı kaydedildi.

ABD'li yetkililer, Pentagon'un birkaç gün önce CENTCOM'a İran'da büyük çaplı askeri operasyonlara yeniden başlama hazırlıklarını tamamlaması talimatı verdiğini söyledi. Emrin saldırıların başlatılması için belirli bir tarih içermediğine ve Trump'ın henüz nihai bir karar vermediğine dikkat çekildi.

Kaynaklar, büyük çaplı muharebe operasyonları yeniden başlarsa İran'ın enerji, altyapı ve nükleer hedeflerine yönelik yoğun bombardımanlar gerçekleştirileceğini ifade etti. Önümüzdeki üç ila dört hafta içinde savaşın yeniden başlaması, petrol fiyatlarını buna bağlı olarak ABD ara seçimlerini etkileyebilir.

 

'TRUMP TÜM SEÇENEKLERE SAHİP'

Axios'a demeç veren Pentagon'dan bir yetkili, "Bakanlığın görevinin, askeri seçenekleri geliştirmek ve Başkan'a sunmak" olduğunu dile getirdi. Beyaz Saray'dan bir yetkili ise Trump'ın her an tüm seçeneklere sahip olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray yetkilisi, "ABD, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve çökmekte olan İran ekonomisiyle çok güçlü bir konumda. İran harap durumda ve işler iki şekilde ilerleyecek: Ya kolay yol ya da zor yol... Başkan Trump tüm kozları elinde tutuyor ve ABD için en iyisi neyse onu yapacak" ifadelerini kullandı.

Atlantic dergisi çarşamba günü erken saatlerde Trump'ın ara seçimlerden önce İran'a saldırmayı değerlendirdiğini bildirdi.

 

CAMP DAVID'DE İRAN TOPLANTISI

Trump'ın ulusal güvenlik ekibi, cuma günü savaş ve diğer konuları görüşmek üzere Camp David'de birkaç saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. İsrailli bir yetkili, toplantının bir bölümünün İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarının yeniden başlatılması olasılığına odaklandığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin "uzun vadeli" dış politika planlamasına odaklandığını belirtti. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Katar arabulucuları, ABD'nin nükleer tavizler taleplerini içeren karşı teklifine İran'dan hala yanıt bekliyor.

 

'ARA SEÇİMLERDEN SONRA SALDIRI OLASILIĞI ARTAR'

İsrailli ikinci bir yetkili, "İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarının yeniden başlatılması olasılığı hakkındaki tartışmalar arttı. Seçimlerden önce bunun gerçekleşme ihtimali yüksek değil ancak bunu da göz ardı etmiyoruz. Ara seçimlerden sonra saldırıların başlaması ihtimali önemli ölçüde artar" dedi.

TRUMP VE NETANYAHU İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ

Trump, çarşamba günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haftalarca neredeyse hiç görüşmedikten sonra bu, birkaç gün içinde yaptıkları ikinci görüşme oldu. ABD'li bir yetkili, Trump ve Netanyahu'nun "7 Ekim katliamının kurbanlarını anma ve onlara saygı gösterme" konusunda görüştüklerini söyledi. Görüşme, Netanyahu'nun İran konusunda ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantının ardından gerçekleşti. Netanyahu pazartesi günü Rubio ile de görüş alışverişinde bulundu.

 

İSRAİL'İN OLASI ROLÜ

Eğer büyük çaplı muharebe operasyonları yeniden başlarsa, bunlar büyük olasılıkla ABD ve İsrail'in birlikte çalışması ve İsrail ordusunun da katılımıyla gerçekleşecek. İsrailli yetkililer, İran yönetiminin "çaresiz ve paranoyak" olduğunu, bunun da ilk saldırıyı Tahran'ın yapmasına yol açabileceğini söyledi. Yetkililer, İranlıların iki sürpriz saldırıya maruz kaldığını ve üçüncüsünü yaşamak istemediklerini savundu.

Savaşın yeniden başlaması, İran'ın misilleme olarak ülkeye yüzlerce balistik füze fırlatması muhtemel olduğundan İsrail seçimlerini de etkileyebilir. Gerilimin yeniden tırmanması, hatta artan bir gerginlik ya da olağanüstü hal durumu, Netanyahu'ya siyasi olarak fayda sağlayabilir. Yetkililer, İran'ın Netanyahu'ya seçimlerde koz vermemek için önleyici bir saldırı düzenlemeyebileceğini kaydetti.

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Yorumlar

Saffet

Müslümanlar birbirini yok etmeye ugraşırken niye amerika savaşa girsin bol bol silah satıp cift taraflı kazanır
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