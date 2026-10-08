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Teknoloji Apple'dan teknoloji dünyasını sallayacak ortaklık! LG ile el ele verip akıllı ev pazarını ele geçirecekler
Teknoloji

Apple'dan teknoloji dünyasını sallayacak ortaklık! LG ile el ele verip akıllı ev pazarını ele geçirecekler

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Apple'dan teknoloji dünyasını sallayacak ortaklık! LG ile el ele verip akıllı ev pazarını ele geçirecekler

Teknoloji devi Apple, akıllı ev pazarındaki hakimiyetini artırmak ve rakibi Amazon'un Ring ürünlerine darbe vurmak amacıyla Güney Koreli teknoloji devi LG ile dev bir iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre iki dev; akıllı kilit, termostat, görüntülü kapı zili ve güvenlik kameralarını kapsayan geniş bir ürün ekosistemi geliştiriyor.

Apple'ın akıllı ev pazarındaki varlığını genişletmek için LG ile iş birliğine hazırlandığı ortaya çıktı. Bloomberg'ün aktardığı bilgilere göre iki şirket; akıllı kilit, termostat, görüntülü kapı zili ve güvenlik kameralarını kapsayan yeni bir ürün ailesi üzerinde çalışıyor.

Ürünlerin Apple yerine LG markası altında satışa sunulacağı belirtiliyor. Yeni ürünlerin Apple'ın yakında tanıtılması beklenen akıllı ev merkeziyle entegre şekilde çalışacağı ifade ediliyor. Söz konusu merkezin yaklaşık 6 inçlik kare bir ekrana sahip olacağı, duvara monte edilebileceği veya masa üzerinde kullanılabileceği aktarılıyor. Apple'ın cihazı 13 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte tanıtması bekleniyor.

LG ile geliştirildiği belirtilen ürün ailesinde akıllı kilit ve termostatın yanı sıra iç mekan ve dış mekan güvenlik kameraları ile projektörlü bir güvenlik kamerasının da yer alması bekleniyor. Bazı cihazların ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) kayıtlarında da ortaya çıktığını belirtelim.

 

Matter ve Thread desteği sunulacak

Yeni cihazlardan bazılarının Matter ve Thread bağlantı standartlarını desteklemesi bekleniyor. Böylece ürünlerin Apple'ın HomeKit ekosistemiyle daha geniş kapsamlı şekilde birlikte çalışması mümkün olabilir. Apple'ın HomeKit tarafında kapsamlı bir yenilenmeye hazırlandığı da aktarılıyor. Akıllı kilidin ise Ultra Wideband (UWB) teknolojisinden yararlanabileceği belirtiliyor. Bu sayede kullanıcının kapıya yaklaştığının algılanması ve kilidin otomatik olarak açılması gibi özellikler sunulabilir.

Apple'ın bir süredir akıllı ev kategorisine daha güçlü şekilde girmeye hazırlandığı biliniyor. Şirketin yapay zeka destekli Siri'yi merkezine alan yeni bir akıllı ev ekranının yanı sıra yeni bir HomePod mini ve güncellenmiş Apple TV üzerinde çalıştığı da daha önce gündeme gelmişti.

LG ortaklığı ise Apple'ın bu pazarda yalnızca kendi donanımlarını geliştirmek yerine, farklı üreticilerle birlikte daha geniş bir ürün ekosistemi oluşturmak istediğini bizlere gösteriyor. Özellikle Amazon'un Ring ürünleriyle güçlü olduğu akıllı ev güvenliği tarafında Apple'ın da yeni ürünlerle kendini göstereceği düşünülüyor.

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