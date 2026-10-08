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Spor Avrupa basketbolunda yeni dönem hazırlığı! NBA ve FIBA’dan ortak lig hamlesi
Spor

Avrupa basketbolunda yeni dönem hazırlığı! NBA ve FIBA’dan ortak lig hamlesi

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Avrupa basketbolunda yeni dönem hazırlığı! NBA ve FIBA’dan ortak lig hamlesi

NBA ve FIBA, Avrupa’da yeni bir profesyonel erkekler basketbol ligi kurma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini açıkladı...

Avrupa basketbolunun geleceğini değiştirebilecek yeni lig projesinde NBA ve FIBA’dan ortak mesaj geldi.  Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Avrupa'da yeni bir profesyonel erkekler basketbol ligi kurma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerine dair ortak bir açıklama yayımladı.

 

NBA ve FIFA tarafından yapılan ortak açıklamada, "Avrupa Ligi (EuroLeague), FIBA ve NBA'in Avrupa basketbolunu tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kuracağı ortaklık, basketbolun Avrupa genelindeki büyük potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak ve başta taraftarlar olmak üzere kulüplere ve oyunculara önemli faydalar sunacaktır.

 

NBA ve FIBA, Avrupa'da yeni bir profesyonel erkekler basketbol ligi kurma konusundaki kararlılıklarını sürdürmektedir. Her iki kuruluş, büyüme, fırsatlar ve Avrupa spor modelinin temel ilkelerine ilişkin vizyonlarını paylaşan ortaklarla birlikte daha güçlü ve sürdürülebilir bir basketbol ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını da korumaktadır" denildi.

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