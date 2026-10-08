Ali Karahasanoğlu’ndan Saadet Partisi’ne sert tepki: ‘Siz CHP’nin vagonu musunuz?’

AK Parti’nin hazırladığı ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran video çalışması, Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun bugünkü köşe yazısının gündemindeydi.

Videoda çöplerle kaplı bir tepenin yukarı doğru ilerledikçe çiçeklerle kaplanması üzerinden belediyecilik mesajı verilirken Karahasanoğlu, çalışmanın özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katıldığı gün yoğun ilgi gördüğüne dikkat çekti.

“ÇÖPLERİN ÇİÇEĞE DÖNÜŞMESİ BİR EKİP İŞİDİR”

Videodaki mesajı değerlendiren Karahasanoğlu, CHP yönetimindeki belediyelerden AK Parti’ye geçişlerle hizmet anlayışındaki değişimin anlatıldığını ifade etti.

Ancak bunun yalnızca belediye başkanının parti değiştirmesiyle gerçekleşemeyeceğini kaydeden Karahasanoğlu, belediye bürokrasisi ve kadrolarındaki dirence dikkat çekti. Cemil Tugay’ın istifasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki bazı isimlerin görevlerinden ayrılmasını örnek gösteren Karahasanoğlu, “Çöp yığınlarının çiçeğe dönüşmesi bir ekip işidir” değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Körfezi üzerinden de eleştirilerini sürdüren Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki Haliç çalışmalarını hatırlatarak, İzmir’de hizmetin siyasi kimliğin önüne geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

BERNA LAÇİN’İN “İŞGAL” PAYLAŞIMINA TEPKİ

Karahasanoğlu, Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişinin ardından yapılan bazı sosyal medya paylaşımlarını da eleştirdi.

Berna Laçin’in İzmir üzerinden yaptığı “işgal” göndermesine tepki gösteren Karahasanoğlu, demokratik bir siyasi partinin düşman askeri gibi gösterilmesini kutuplaştırıcı bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

SAADET PARTİSİ’NİN VİDEOSUNA FATMA BETÜL TEPKİSİ

Karahasanoğlu’nun en sert eleştirilerinin hedefinde ise Saadet Partisi vardı.

Saadet Partisi’nin de AK Parti’nin videosuna yeni görüntüler eklediğini belirten Karahasanoğlu, montajda fon soruşturması kapsamında gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın tesettürlü fotoğrafının yapay zekâyla oluşturulan para balyalarıyla birlikte kullanılmasına tepki gösterdi.

Karahasanoğlu, fon soruşturmasında farklı siyasi ve toplumsal çevrelerden isimlerin bulunduğuna dikkat çekerek, yalnızca AK Parti ile ilişkilendirilebilecek kişilerin öne çıkarılmasının siyasi bir tercih olduğunu yazdı.

Mustafa Sandal’ın eşinin ve CHP’li bir milletvekilinin kardeşinin de aynı dosya kapsamında gündeme geldiğini hatırlatan Karahasanoğlu, Saadet Partisi’nin hazırladığı videoda bu isimlere yer verilmemesini eleştirdi.

“DERDİNİZ FON YOLSUZLUĞU DEĞİL”

Karahasanoğlu, Saadet Partisi’ne yönelik eleştirisini şu sözlerle özetledi:

“Siz burada Fatma Betül’ü gösterip, CHP’liyi gözlerden kaçırırsanız ben de size hatırlatırım: Sizin derdiniz fon yolsuzluğu değil, AK Parti düşmanlığıdır.”

AK Parti’nin soruşturmalarda adı geçen kişilerle arasına mesafe koyduğunu ifade eden Karahasanoğlu, muhalefetin ise kendi siyasi çevresindeki isimlere aynı tavrı göstermediğini kaydetti.

İstanbul, Antalya, Bolu ve Uşak belediyeleri üzerinden geçmişte gündeme gelen soruşturma ve yolsuzluk dosyalarını da hatırlatan Karahasanoğlu, muhalefetin kendi çevresindeki isimler söz konusu olduğunda “masumiyet karinesi” ve “lekelenmeme hakkı” vurgusu yaptığını, AK Parti’ye yakın isimlerde ise farklı bir yaklaşım sergilediğini okurlaqrı ile paylaştı.

“SİZ CHP’NİN VAGONU MUSUNUZ?”

Saadet Partisi’nin AK Parti’nin belediyecilik videosundan neden rahatsız olduğunu sorgulayan Karahasanoğlu, art arda dikkat çekici sorular yöneltti:

“Siz CHP’nin vagonu musunuz? Siz CHP’nin paydası mısınız? Siz CHP’nin avukatı mısınız? Bu kadar mı kendinizi kaybettiniz?”

Saadet Partisi’nin geçmişte CHP’li belediye başkanları hakkındaki ağır suçlama ve tartışmalara yeterince tepki göstermediğini yazan Karahasanoğlu, buna karşılık AK Parti’nin yollarını ayırdığı eski isimler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alınmasını eleştirdi.

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Karahasanoğlu yazısını, Saadet Partili yöneticilere yönelik “Ayıptır beyler, günahtır beyler!” sözleriyle tamamladı.