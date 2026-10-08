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Gündem BAE’den İsrail’e uçuş darbesi! Uçaklarına iniş izni verilmedi
Gündem

BAE’den İsrail’e uçuş darbesi! Uçaklarına iniş izni verilmedi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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BAE’den İsrail’e uçuş darbesi! Uçaklarına iniş izni verilmedi

Dubai-Tel Aviv seferinde yaşanan ve pilotların yaralandığı kokpit krizinin yankıları sürerken Birleşik Arap Emirlikleri’nden İsrailli hava yolu şirketlerine yeni bir engel geldi. BAE yönetimi, İsrail vatandaşlarını ülkelerine götürmek için planlanan uçuşlara verilen iniş izinlerini iptal etti. El Al, Israir ve Arkia’nın seferleri dururken Arkia, girişimlerinin sonuçsuz kaldığını resmen duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki hava trafiğinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Dubai’den Tel Aviv’e giden Flydubai uçağının kokpitinde meydana gelen ve iki pilotun yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından İsrailli şirketlerin tahliye uçuşları bir kez daha engelle karşılaştı.

BAE yönetimi, İsrail vatandaşlarının ülkelerine götürülmesi amacıyla düzenlenmesi planlanan uçuşlarda İsrailli hava yolu şirketlerine verilen iniş izinlerini iptal etti.

Karardan İsrail'in önde gelen hava yolu şirketleri El Al, Israir ve Arkia etkilendi.

ARKIA RESMEN DUYURDU: UÇUŞLARI İPTAL EDİYORUZ

Kararı doğrulayan Arkia, BAE makamlarından yeniden uçuş izni alabilmek için temasların devam ettiğini ancak şimdiye kadar sonuç alınamadığını açıkladı.

Şirket açıklamasında, “Ne yazık ki bu çabalar şu ana kadar sonuç vermedi ve uçuşları iptal etmek durumunda kalıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Böylece İsrail vatandaşlarının BAE'den geri getirilmesi amacıyla planlanan uçuşlar yeni bir belirsizliğe girdi.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre BAE’den gerçekleştirilen tahliye seferlerinin yarın tamamlanması planlanıyordu. Ancak iniş izinlerinin kaldırılması bu planı sekteye uğrattı.

BAE yönetimi daha önce de İsrailli hava yolu şirketlerinin 2 Ekim'de gerçekleştirmeyi planladığı seferlere verilen izinleri iptal etmişti.

DUBAİ-TEL AVİV UÇAĞINDAKİ KOKPİT KRİZİ GÜNDEM OLMUŞTU

Son karar, 30 Eylül'de Dubai-Tel Aviv seferini gerçekleştiren Flydubai uçağında yaşanan sıra dışı olayın ardından geldi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre uçak Ürdün hava sahasında ilerlerken önce genel acil durumu bildiren “7700”, ardından uçak kaçırma durumlarında kullanılan “7500” kodu gönderildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise kokpitte iki pilot arasında kavga çıktığını ve yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını aktardı.

Haberde, Umman vatandaşı olduğu belirtilen yardımcı pilotun kaptanı bıçakladığı ve uçağı düşürmeye çalıştığı öne sürüldü. Kabin görevlileri ile bazı yolcuların kokpite girerek yardımcı pilota müdahale ettiği aktarıldı.

NETANYAHU DA DEVREYE GİRMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayın ardından yaptığı açıklamada pilotlardan birinin uçağı düşürmeye teşebbüs ettiğine yönelik işaretler bulunduğunu ifade etmişti.

Flydubai ise kokpitte yaşanan kavganın nedeninin henüz belirlenemediğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan ilk soruşturma sonuçlarında da yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığı ve her iki pilotun olay sırasında yaralandığı bildirildi.

Tedavileri tamamlanan iki pilotun daha sonra BAE'den gelen güvenlik ekibinin refakatinde Suudi Arabistan'dan ayrılarak Abu Dabi'ye götürüldüğü açıklanmıştı.

Şimdi ise gözler BAE'nin İsrailli hava yolu şirketlerine yönelik iniş izinlerini yeniden verip vermeyeceğine çevrildi.

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