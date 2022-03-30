VakıfBank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman saat kaçta Canlı?

2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinin ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe'yi konuk edecek. VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Polonya'nın Developres Rzeszow ekibini 3-1 yendi. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-siyahlılar, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı ve bu turda Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Peki, VakıfBank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman?

VakıfBank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman?

2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinin ilk maçında VakıfBank 31 Mart saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Müsabakayı Slovenya'dan Igor Porvaznik ile Türkiye'den Ozan Çağı Sarıkaya hakem ikilisi yönetecek.

Rakibine karşı her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran ekip, adını 2022 CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip, finaldeki yerini alacak.

VakıfBank-Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda?

CEV Şampiyonlar Ligi VakıfBank-Fenerbahçe voleybol maçı, TRT Spor Yıldız kanalından ve TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.