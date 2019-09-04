Vakıf Katılım’dan İstanbulkart ayrıcalığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELBİM A.Ş. ile Vakıf Katılım Bankası A.Ş. arasında yapılan anlaşma ile Vakıf Katılım müşterileri bakiye sorgulama, bakiye yükleme ve düzenli yükleme talimatı verme işlemlerini İnternet Şube ve Mobil Şube hesapları üzerinden veya Vakıf Katılım kredi kartı yoluyla kolayca gerçekleştirebilecek. İstanbulkart ekosistemine dâhil olan ilk kamu bankası ve ilk katılım bankası olan Vakıf Katılım, İstanbulkart yükleme işlemlerinden herhangi bir ücret almamakla birlikte, İstanbulkart’ın NFC desteği bulunan akıllı telefonlara yaklaştırılması sonucu yükleme veya bakiye sorgulama işlemleri saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilecek. Vakıf Katılım, İstanbulkart’a düzenli yükleme talimatı verip, talimatı gerçekleşen müşterilerine özel 10 TL hediye bakiye yüklemesi yapacak.