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Vakıf Emeklilik’e 4 ödül

Vakıf Emeklilik, “Faaliyet Raporlarının Oscar’ı” olarak bilinen ve bağımsız MerComm kuruluşu tarafından düzenlenen uluslararası ARC Awards yarışmasından bir altın, üç bronz ödül kazandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:47
Vakıf Emeklilik’e 4 ödül

Geleceğe Hazır mıyız?” temalı Vakıf Emeklilik 2017 Yılı Faaliyet Raporu, bir altın, üç bronz ödül kazandı. Vakıf Emeklilik, “Faaliyet Raporlarının Oscar’ı” olarak bilinen ve bağımsız MerComm kuruluşu tarafından düzenlenen uluslararası ARC Awards yarışmasından İngilizce Dışı Faaliyet Raporu ve İç Tasarım kategorilerinde iki bronz ödül kazanırken, IADA “Uluslararası Yıllık Rapor Tasarım Ödülleri’nde ise altın madalya ile ödüllendirildi. International Business Awards kapsamındaki Stevie Ödülleri’nin değerlendirmesinde ise Vakıf Emeklilik, 2017 Yılı Faaliyet Raporu ile En iyi Basılı Faaliyet Raporu Kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 10:47
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  8. Uluslararası Yıllık Rapor Tasarım Ödülleri
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  10. Stevie Ödülleri

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