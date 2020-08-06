Vahşilik! İstanbul Sözleşmesi için toplanan kadınlar polisi öldürmeye kalktı
İzmir'de İstanbul Sözleşmesi'ni desteklemek için eylem yapan bir grup feminist, alandaki erkek polisi öldürmeye kalktı. Arbede sırasında polisin boğazını sıkan kadının saldırganlığı ve düşmanca davranışı pes dedirtti.
Türkiye’deki sosyal yapının Avrupa ile bir olmadığı gerçeğini göz önünde bulundurmadan imzalanan İstanbul Sözleşmesi, 2014 yılından bu yana felakete neden oldu. Sözleşme yüzünden kadın cinayetleri katlanarak arttı. Sağduyulu çevreler sözleşmeden çekilip toplum yapımıza uygun kanunlar ile kadınların haklarını güvence altına alma çağrısı yaparken, cehalet ve politik sebeplerle İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyen çevreler adeta terör estirmeye başladı.
İzmir'in Konak ilçesinde, bir grup kadın, çeşitli örgütlerin çağrısıyla sokağa indi.
İstanbul Sözleşmesi'ni desteklemek için eylem düzenleyen grup, Çevik Kuvvet amirine saldırdı. Kadınların, Çevik Kuvvet amirinin üniforması yırttığı ve boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığı görüldü. Polislere saldıran16 kişi gözaltına alındı.