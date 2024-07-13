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Yerel Vahşet saniye saniye kamerada! Eşeği bıçakladı atları zehirledi
Yerel

Vahşet saniye saniye kamerada! Eşeği bıçakladı atları zehirledi

Yeniakit Publisher
2024-07-13 13:25:03 - 2024-07-13 13:25:02

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, iddiaya göre, eski ortağının çiftliğini basan kişiler, bir eşeği canlı canlı keserek 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Olay, çiftliğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İddiaya göre, 2 kişi, eski ortağının Subaşı Mahallesindeki çiftliğini bastı. Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Hızını alamayan şahıslar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın eşeği bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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