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Yaşam Vahşet! Mavi poşetin içerisinde 4 aylık bebek cesedi bulundu
Yaşam

Vahşet! Mavi poşetin içerisinde 4 aylık bebek cesedi bulundu

Başakşehir Güvercintepe’deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı şekilde mavi poşetin içerisinde 4 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 19:41:00 - 2021-11-18 19:48:26

Başakşehir’deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri bebeği bırakan canileri yakalamak için çalışma başlattı.

Başakşehir Güvercintepe’deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı bir şekilde 4 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu. Çarşafta bebek olduğunu görenler durum polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırarak inceleme yaptı.

Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

'Mavi bir poşetin içerisine koyarak ağaç dibine bırakmışlar'

Olayla alakalı konuşan Umut Kaya adlı vatandaş, “Öğle saatlerinde olmuş burada camii bahçesine bırakmışlar. Herhalde bende yeni duydum komşulardan. Burada mavi bir poşetin içerisine koyarak ağaç dibine bırakmışlar” dedi.

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