Vahşet: 'Bebek bakıcısı' diye güzellenen pitbull, asansörde sahibini parçaladı!

Edinilen bilgilere göre, Kolombiya'nın Cucuta şehrinde Pitbull cinsi köpek, sahibi Daniela'ya saldırdı. Saldırının asansör kamerası tarafından kaydedilmesi ve sosyal ağlarda viral hale gelmesi, kısa süre içerisinde pitbull cinsi köpekler hakkında süregelen tartışmaları alevlendirdi.

Hayatta kalma mücadelesi kameralara yansıdı

Saldırıya uğrayan Daniela, köpeğinden kurtulmak için asansöre gitti. Binanın ortak alanında bulunan komşularına ulaşmak için elinden geldiği kadar çaba gösteren Daniela'nın hayatta kalma mücadelesi ise kameralar tarafından kayıt altına alındı. Pitbull cinsi köpeği tarafından defalarca ısırılan kadının korku dolu anları komşuları ona yardım edene kadar devam etti.

Sağ elinde 2 parmağı kırıldı

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerinde ısırık izi olan Daniela'nın parmakları da kırıldı. Daniela'nın götürüldüğü hastane tarafından yapılan açıklamada "Sağ elinin iki parmağında kırık, solunda bir falanks var. Halen hastanede ve tıbbi bir prosedür için başka bir kliniğe transfer edilmeyi bekliyor" ifadelerine yer verildi.