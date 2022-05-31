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Yerel Vahşet! 16 yaşındaki çocuk eski ustasını pompalı tüfekle öldürdü
Yerel

Vahşet! 16 yaşındaki çocuk eski ustasını pompalı tüfekle öldürdü

Denizli’nin Çivril ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, 2 yıl önce yanında çalıştığı ustasını evinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 23:48:00 -
Vahşet! 16 yaşındaki çocuk eski ustasını pompalı tüfekle öldürdü

Denizli’nin Çivril ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, 2 yıl önce yanında çalıştığı ustasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Çivril ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ceyhun Caddesi üzerinde F.K. (16), kaporta ustası Metin Altundağ’a evine gireceği sırada önünü keserek yanında bulundurduğu av tüfeğiyle 4 el ateş açtı. Vücuduna saçmalar isabet eden Altundağ kanlar içinde yere yığılırken, F.K. ise arkasına bakmadan kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerin bölgeye çok ayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti

Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bir süre sonra hastaneye kaldırılan Altundağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Pompalı tüfeğiyle yakalandı

Polis ekipleri yaptığı araştırma sonucu F.K.’yi pompalı tüfeğiyle beraber yakaladı.

Öte yandan, F.K.’nin 2 çocuk babası olan Metin Altundağ’ın yanında 2 yıl önce çalıştığı öğrenildi.

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