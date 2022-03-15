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Dünya Vah vah vah! Derdi Lipton, Doritos, McDonald’s
Dünya

Vah vah vah! Derdi Lipton, Doritos, McDonald’s

Rus sosyal medya kullanıcıları, küresel markaların Rusya'yı terk etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kullanıcılar paylaşımlarında göz yaşlarına boğuldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 19:13:00 - 2022-03-15 19:13:11
Vah vah vah! Derdi Lipton, Doritos, McDonald’s

 

Rusya, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle yaptırımlara maruz kalmaya devam ediyor.

Önde gelen uluslararası şirketler, Ukrayna'da ortaya çıkan tablo sonrası Rusya'dan çekilme kararlarını peş peşe açıkladı.

Gözyaşlarına boğuldu: Ne yiyeceğim?

Ambargolara tepki gösteren bir Rus genç, yaşadıklarını anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu genç, gözyaşları içinde "Ne yiyeceğim? Lipton yok, Doritos yok, McDonald’s yok." dedi.

 

"Doğum günümde insanlar bana ne verecek?" diye sordu

Bazı markaların ülkesinden çekilme kararı nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan kullanıcı, "Doğum günümde insanlar bana ne verecek? Tuvalet kağıdı ya da A4 kağıdı mı?" diye sordu.

 

 

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