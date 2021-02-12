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Dünya Vagadugu Büyükelçisi Slaoui saldırıya uğradı
Dünya

Vagadugu Büyükelçisi Slaoui saldırıya uğradı

Burkina Faso'da, Fas'ın Vagadugu Büyükelçisi Youssef Slaoui uğradığı bir saldırıda yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 13:49:00 -
Vagadugu Büyükelçisi Slaoui saldırıya uğradı

Yerel radyo Omega'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, 36 yaşındaki büyükelçi, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da motosikletli bir saldırgan tarafından başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Omega, büyükelçiyi yaralayan saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırganın üzerinde silah olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Slaoui, Eylül 2019'da Fas'ın Vagadugu Büyükelçiliğine atanmıştı.

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