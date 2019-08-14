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Vaclav Jilek: "Trabzonspor’a karşı savunma yapacağız"

Sparta Praf Teknik Direktörü Vaclav Jilek, yarın Trabzonspor’a karşı savunma yapıprakibin hatalarından istifade etmeye çalışacaklarını söyledi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:09
Vaclav Jilek: "Trabzonspor’a karşı savunma yapacağız"

Sparta Praf Teknik Direktörü Vaclav Jilek, yarın Trabzonspor’a karşı savunma yapıprakibin hatalarından istifade etmeye çalışacaklarını söyledi.


UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında 2-2’nin rövanşında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sparta Prag’ta, Teknik Direktör Vaclav Jilek ile savunma oyuncusu Costa maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi.


Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek, Prag’ta oynadıkları ilk maç gibi Trabzon’da oynayacakları maçı olmayacağını belirterek, "Saha ve taraftar avantajı rakibimizde olacak. Hücumu çok katı olan bir Trabzonspor’a karşı çok farklı bir savunma yapacağız. Önce rakibi durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Sonra da sonucu gitmeye çalışacağız. Sahamızda oynadığımız ilk maçta avantaj hissetmedik. Taraftarımız olsaydı ilk maç daha farklı olabilirdi. Geriye düştüğümüz zamanlarda taraftarımız ileriye itmek için bir güç olabilirdi. 3-3 ve 4-4 gibi beraberlik heyecan verici olurdu. Ama yarın böyle bir skor beklemiyorum. Savunma yapacağız ve rakibimizin hata yapmasını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Takım olarak sahada neler yapabileceklerini şimdiden kestirmelerinin zor olduğunu belirten Jilek, "Sparta Prag yarın ne yapacağını bilmiyorum ama kafamızda şöyle bir şey var ilk maça göre daha sağlam durup rakibin hata yapmasını beklemek olacak. Rakip çok tehlikeli bir takım ve her an pozisyon bulabilecek bir takım rakibin zayıf yönlerini gördük ve buna göre çalışıp hazırlanacağız. Gücümüz ve kuvvetimiz var" dedi.


Bireysel olarak elbette bazı oyuncularla görüştüklerini belirten Jilek, "Oyuncularımın yarınki atmosfer ile ilgili korku taşımadıklarını gördüm. Genç ve tecrübeli oyuncularımız var. Fırtınalı ve gürültülü bir stadyumda Trabzonspor’a karşı oynayacağız. Böyle bir durumun ise bizi etkileyeceğini çok sanmıyorum. Takım hep beraber bir birini ileriye doğru itecektir" dedi.



Savunma oyuncusu Costa ise ikinci maçın ilk maçtaki gibi olmayacağını belirterek, "Prag’ta, boş tribünlere karşı oynadık. Buradaysa dolu tribünler önünde oynayacağız. Elbette taraftarlar Trabzonspor’a güç verecektir ama bizde her maçı kazanmak isteyen bir takımız. Beraberlik gibi bir skor düşüncesi kafamızda yok. Karşımızda zor bir rakip var. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Hiç bir zaman sahaya hayal kırıklığı yaşamak için çıkmıyoruz" şeklinde konuştu.



Son çalışmasını yaptı


UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çekya ekibi Sparta Prag son çalışmasını maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu’nda yaptı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmanda koşunun ardından kondisyona yönelik çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümde ise Çekya temsilcisinin taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:09
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