  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan dolar için 27 lira çıkışı! Faiz artarsa dolar kuruna olacakları duyurdu

Altın mı, dolar mı alınır? En mantıklı yatırım hangisi? Altın fiyatları, dolar kuru: 22 Haziran toplantısı olacak

İstanbul kimlere emanet! Ekrem’in itfaiyesi yine kötü sınav verdi

Türkiye'deki gelişmeleri takip eden Amerika'dan Türkiye kararı! NATO kimi istiyor? Türkiye tahmini bakın ne!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan akılalmaz Türkiye tahmini: 22 Haziran'da bu olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi bomba etkisi: İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı

Rum yetkili duyurdu: Rumlar milyonlarca mülteciler konusunda kararı! 20 bin Euro ceza'ya...

Olimpiyat Stadı'nda Başkan Erdoğan'dan gövde gösterisi... Bunu yapamayız dediler yaptı...

Teknoloji devinden giyilebilir teknolojileri hamlesi! Öyle bir özellik: Geleceği gösterecek, artık imkansız değil

Rusya'da Türkiye daha ucuz tatil! Yüksek fiyata rağmen Rusya’da en büyük tatil talebi Türkiye'ye
Yerel Vaadinden dönen patrona şok
Yerel

Vaadinden dönen patrona şok

Yeniakit Publisher
2023-06-11 10:34:00 -
Vaadinden dönen patrona şok

Çalıştığı iş yerinden daha iyi şartları vadeden başka bir işverenin iş yerine geçmek için istifa eden işçiye müjde niteliğinde bir karar geldi. Bölge Adliye Mahkemesi; yeni işverene güvenerek işinden istifa eden personelin işe başlatılmaması halinde, personelin mahrum kalınan kıdem tazminatı ile işe başlayana kadar doğan ücret alacağını işe almayan işverenden talep edebileceğine hükmetti.

İş hayatında kural olarak, işten kendi rızasıyla ayrılan yani istifa eden işçinin kıdem tazminatı talep etme hakkı olmadığı bilense de bazı durumlarda mağdur işçi hakkını mahkeme kapılarında arayabiliyor. Çalıştığı iş yerinden, daha iyi şartlarda çalıştırılma vaadine inanan B.K., istifa etti. Aradan geçen süreye rağmen vaatte bulunan işveren, B.K.'yi işe almadı. Hem işinden hem tazminatından olan mağdur işçi İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Mahkeme, kıdem tazminatı ve diğer taleplerin kabulüne hükmetti. Davalı işveren kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yeni işverene güvenerek işinden istifa eden personelin işe başlatılmaması halinde, personelin mahrum kalınan kıdem tazminatı ile işe başlayana kadar doğan ücret alacağını işe almayan işverenden talep edebileceğine hükmetti.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Dava dosyasında yer alan icap ve kabul içeren ve HMK'nın 199 maddesine göre belge niteliğindeki içeriği inkar edilmeyen yazışmalara göre, davalının işinden istifasının istendiği ve davacının bu şekilde davrandığı ortadadır. Sözleşmenin imzası için istenen belgelerin sunulması ve göreve başlamasının bildirildiği ve bu aşamada işe alınmasından vazgeçildiğinden; davacının kıdem tazminat miktarı ile yeniden işe girdiği süre kadar ücret alacağına dayalı zararını tazminat olarak talep hakkı olup mahkemenin kararı isabetli bulunmuştur."

Mete Yarar, MİT'in yeni patronuyla ilgili bombayı patlattı! Hakan Fidan'ın hamlesini ilk kez duyurdu
Mete Yarar, MİT'in yeni patronuyla ilgili bombayı patlattı! Hakan Fidan'ın hamlesini ilk kez duyurdu

Gündem

Mete Yarar, MİT'in yeni patronuyla ilgili bombayı patlattı! Hakan Fidan'ın hamlesini ilk kez duyurdu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekonominin yeni patronu Mehmet Şimşek'ten ilk mesajlar
Ekonominin yeni patronu Mehmet Şimşek'ten ilk mesajlar

Ekonomi

Ekonominin yeni patronu Mehmet Şimşek'ten ilk mesajlar

Ortalık fena karıştı! Habertürk'ün patronu Turgay Ciner bakalım buna ne diyecek
Ortalık fena karıştı! Habertürk'ün patronu Turgay Ciner bakalım buna ne diyecek

Medya

Ortalık fena karıştı! Habertürk'ün patronu Turgay Ciner bakalım buna ne diyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23