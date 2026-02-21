  • İSTANBUL
Uzunköprü'de trafik magandasına ağır darbe! Kaçtığına pişman oldu!

Uzunköprü'de trafik magandasına ağır darbe! Kaçtığına pişman oldu!

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yaya yollarını hiçe sayarak vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atan bir motosikletli, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışınca adaletin pençesinden kurtulamadı. İnönü Caddesi üzerinde yayaların arasında seyrettiği tespit edilen ve ikazlara rağmen Cennet Sokak üzerinden 19 Mayıs Caddesi’ne doğru firar eden sürücü, emniyet güçlerinin amansız takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan motorsiklet sürücüsü 28 bin 875 lira cezadan kaçamadı.

Uzunköp.rü Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yürütülen devriye görevi sırasında, İnönü Caddesi üzerinde bir motosikletin yaya yollarında seyir ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından sesli ve ışıklı uyarı sistemiyle "dur" ihtarı yapılmasına rağmen motosiklet sürücüsü Cennet Sokak üzerinden 19 Mayıs Caddesi istikametine kaçtı.

Kovalamaca sonucu motosiklet 19 Mayıs Caddesi üzerinde usulüne uygun şekilde durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Bahse konu motosikletin ruhsat sahibine, ehliyetsiz araç kullanmak,yaya yollarında araç kullanmak,dur ikazına uymamak maddelerinden toplam 28 bin 875 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. 

