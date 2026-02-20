  • İSTANBUL
Ali İhsan Yavuz sandık için tarihi verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kilis’ten muhalefetin erken seçim hayallerine adeta set çekti. AK Parti İl Başkanlığı’nda gündemi değerlendiren Yavuz, Türkiye’nin önünde dağ gibi işler varken seçim tartışmalarıyla vakit kaybedilmeyeceğini belirterek, sandık için 2028 yılını işaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Türkiye’nin gündeminde seçim yok, seçim zamanında 2028’de yapılacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kilis’te AK Parti İl Başkanlığı’nda deprem süreci ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 1999 Marmara Depremi’ni Sakarya’da yaşadığını hatırlatan Yavuz, o dönemde çadıra ulaşmanın dahi zor olduğunu belirterek, hasarlı binaların yıllarca sorun olarak kaldığını ifade etti. 6 Şubat sürecinde ise devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydeden Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci yakından takip ettiğini söyledi. Deprem bölgelerinde konutların kısa sürede hak sahiplerine teslim edildiğini dile getiren Yavuz, "Biz hayalleri hedefe, hedefleri gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

 

Muhalefetin deprem ve yerli otomobil üzerinden eleştirilerde bulunduğunu ifade eden Yavuz, "Bir dönem ‘teneke’ dediler. Kemal Kılıçdaroğlu merak edip görmek istediğini söyledi. Bugün de benzer yaklaşımları görüyoruz" diye konuştu.

Suriye’den gelen sığınmacılara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatan Yavuz, "Varil bombalarından kaçan insanlara kapılarımızı açtık. Bu bir insanlık meselesidir. Siyasete alet edilemez" ifadelerini kullandı.

 

"Seçim zamanında, 2028 yılında yapılacak"

Gazetecilerin "Erken seçim var mı?" sorusunu yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye’nin gündeminde erken seçim olmadığını belirterek, "Ne bizim gündemimizde ne de milletin gündeminde seçim var. Seçim zamanında, 2028 yılında yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına ilişkin soru üzerine Yavuz, "Biz yasalara ve anayasal çerçeveye uygun siyaset yapıyoruz. CHP gibi yasa ve anayasa tanımayan bir anlayışla hareket etmeyiz. Burası bir hukuk devletidir. 6 ay önce, 3 ay önce bu seçimin yapılması gerekmiyor. 1 hafta önce bile mümkün olabilir. O niyetle 2028 diyorum" ifadelerini kullandı.

