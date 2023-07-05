Uzun zamandır bekleniyordu! WhatsApp’ta bomba özellik

Dünyanın en yaygın kullanılan haberleşme uygulaması olan WhatsApp, yeni özellikler ile kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor. WhatsApp beta sürümünde test edilen özellikler tüm testlerin ardından son halini alarak kullanıcılara sunuluyor. Bünyesine eklediği özellikler ile bir haberleşme uygulamasından fazlası haline gelen WhatsApp, kullanıcılarını çok memnun edecek özelliği duyurdu. WhatsApp tarafından duyurulan son özellik hem mobil için hem de masaüstü WhatsApp uygulaması için hazırlanmış durumda. İşte henüz beta testlerine tabii tutulan WhatsApp güncellemesi:

WhatsApp'ın son açıkladığı güncellemesi grup görüntülü sohbetleri için yayınlandı. Geçmişte belirli bir sayıda arama sağlayabilen WhatsApp grup görüntülü sohbeti için kişi limiti arttırıldı. Yeni limit 32 kişiye kadar grup görüntülü sohbeti kabul ediyor. Bu durum daha çok iş toplantıları için ya da büyük çaplı online görüşmeler için işe yarayacak olsa da, iş gruplarının yaygınlaşmaya devam ettiği WhatsApp kendisini kullanan işveren ve çalışma ekiplerine imkan sağlamış oldu.

Aynı özellik masaüstü sürüm için de getirilecek ve bu durumda Skype, Zoom ve benzeri uygulamalara ihtiyaç kalmaması sağlanmaya çalışılacak. Özellik henüz beta sürümünde test ediliyor. Tüm testlerin tamamlanmasının ardından WhatsApp 32 kişiye kadar görüntülü arama desteğini tüm kullanıcıların beğenisine sunacak.