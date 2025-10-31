Uzun yıllar ayrı kalan Motorola Türkiye’ye geri dönmeye hazırlanıyor

Dünyaca ünlü telefon markası Motorola, uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye pazarına adım atmaya hazırlanıyor.

İndeks Bilgisayar, 30 Ekim’de Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı açıklamayla, Motorola ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü için Lenovo ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

LENOVO’DAN RESMİ DOĞRULAMA

Lenovo Türkiye Ülke Müdürü Emre Hantaloğlu, konuyu doğrulayarak, “Detaylı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız. Motorola markalı akıllı telefonları Türkiye’ye getirme olasılığımız yüksek. Daha önce söylediğim şey şimdi gerçeğe dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

İNDEKS’TEN KAP AÇIKLAMASI

KAP’a yapılan açıklamada, İndeks Bilgisayar ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

Motorola’nın 1928 yılından bu yana tasarım, iletişim ve teknoloji alanlarında öncü bir marka olduğu hatırlatılarak, “Marka, insanların dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştürmeyi hedefliyor” denildi.

10 YILLIK ARADAN SONRA DÖNÜŞ

Motorola, Türkiye pazarındaki resmi faaliyetlerini büyük ölçüde 2015-2016 yıllarında sonlandırmıştı.

O dönemden bu yana markanın Türkiye’de satışı yapılmazken, global pazarda Razr serisi katlanabilir telefonlar ve Edge serisi amiral gemisi modelleriyle dikkat çekmeye devam etti.

RAZR VE EDGE SERİLERİ TÜRKİYE’YE GELEBİLİR

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Motorola’nın katlanabilir Razr serisi ile Edge serisi üst segment telefonlarının Türkiye pazarında satışa sunulması bekleniyor.

Uzmanlara göre bu dönüş, Türkiye’de rekabetin yoğun olduğu akıllı telefon pazarında yeni bir denge unsuru yaratabilir.

MOTOROLA MARKASI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Lenovo çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Motorola, son yıllarda global pazarda yenilikçi tasarımı ve dayanıklılığıyla öne çıktı.

Şirket, özellikle ABD ve Avrupa’da orta-üst segmentte yeniden güçlü bir konum elde etti. Türkiye’deki dönüşün de markanın bölgesel büyüme stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor.