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Gündem Uzun süredir ortalıkta yoktu! Abdullah Gül orada görüntülendi
Gündem

Uzun süredir ortalıkta yoktu! Abdullah Gül orada görüntülendi

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 14:09:00 -
Uzun süredir ortalıkta yoktu! Abdullah Gül orada görüntülendi

 yeniakit.com.tr 

2007–2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül uzun süredir ortalıkta görünmüyordu.

Eski cumhurbaşkanı, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kuyruğuna katılan CHP ve İyi Parti ile iş birliği içerisindeki Temel Karamollaoğlu'nun daveti üzerine Saadet Partisi'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Programa; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP milletvekili Abdüllatif Şener ve partililer katıldı.

 

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