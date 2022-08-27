Üzüm pekmezi tarifi: Evde pekmez nasıl yapılır?

Üzüm pekmezi tarifi

Malzemeler

2 kilo üzüm

Kevgir

İnce süzgeç

Tencere

Üzüm Pekmezi Nasıl Yapılır?

Üzüm pekmezi nasıl yapılır sorusunu merak edenlere ev yapımı üzüm pekmezi tarifini araştırdık. Sağlık açısından çeşitli faydaları olan üzüm pekmezi evde yapıldığında soğuk pres olarak hazırlanmaktadır. Üzüm pekmezi, insan vücudu için gerekli olan günlük magnezyum, kalsiyum, potasyum ve demir gereksiniminin büyük bir bölümünü karşılar.

Üzüm pekmezi aynı zamanda vücudun kan üretmesine de yardımcı olmaktadır. Sağlık açısından bu denli faydalar sağlayan üzüm pekmezinin nasıl yapıldığını bilmek oldukça önemlidir. Üzüm pekmezi nasıl yapılır sorusunun cevabını merak edenler için üzüm pekmezi tarifini araştırdık. İşte sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz üzüm pekmezi nasıl yapılır sorusunun cevabı.

Püf noktası: Üzüm pekmezi içerisine şeker koyulmamalıdır. Üzüm pekmezinin faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için şekersiz bir şekilde pişirmek gerekmektedir. Üzüm pekmezinin nasıl yapıldığını merak edenlere aşama aşama üzüm pekmezi yapımını açıkladık. İşte adım adım üzüm pekmezi yapımı.

İlk olarak 2 kilo üzümün içerisinden çürükleri ve çöpleri ayıklayın. Daha sonra üzümleri bol su ile iyice yıkayın. Tencerenin üzerine demir süzgeci yerleştirin. İki kilo üzümü ellerinizle demir süzgeç üzerinde ezin. Suların alt kısımdaki tencereye akmasına izin verin. 2 kilo üzümün hepsini elinizle ezdikten sonra suyunu ve posasını ayırın. Çıkan üzüm suyunu bir kere daha ince süzgeçten geçirin. Çıkan posayı çöpe boşaltabilirsiniz. Kalan üzüm sularını temiz bir tencereye alın. Daha sonra ocakta pekmez haline gelinceye kadar kaynatın. Pekmez kaynamaya başladıktan sonra sürekli karıştırmanız gerektiğini unutmayın. Pekmezin macun kıvamına geldiğini kepçeye yapışıp yapışmadığından anlayabilirsiniz. Pekmeziniz soğuduğun da kavanoza alabilirsiniz. Pekmezinizin tam olarak kıvam alması için bir saat kaynatmanız gerekir.

Vermiş olduğumuz tarif yarım kâseliktir. Dilediğiniz miktarda üzümden pekmez hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.