İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak

Bahreyn'de basınına göre, karar, Kral Hamed bin İsa Al Halife'nin bazı milletvekillerini "hainlerin yanında saf tutmakla" suçlayan açıklamasından bir hafta mecliste düzenlenen olağanüstü oturumda milletvekilleri Abdulnebiy Selman, Mehdi eş-Şuveyh ve Memduh es-Salih'in üyeliklerinin düşürülmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Karar, Anayasa'nın 99. maddesi ile milletvekilliği görevlerinin ihlaline ilişkin iç tüzük hükümlerine dayandırıldı.

HAİNLERİN SAFINDA DURDULAR

Vekillikleri düşülen isimlerin, İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarını desteklediği iddia edilen kişiler hakkında alınan "vatandaşlıktan çıkarılma" kararını eleştirdikleri vurgulandı.

Bahreyn yönetimi 27 Nisan'da, 69 kişinin vatandaşlığını, "İran saldırılarını destekledikleri ve övdükleri" gerekçesiyle iptal etmişti. Kral Hamed de yaptığı açıklamada, bazı milletvekillerini "hainlerin yanında saf tutmakla" suçlamış ve "vatandaşlıktan çıkarılma" kararına karşı çıkanların ‘ülkeden kovulan kişilerle aynı safta yer aldığını" söylemişti.