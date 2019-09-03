0553 313 94 23

Üzüm dolu sepetleri sırtlanıp birinci olmak için yarıştılar

Alaşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen festival kapsamında "Kelter Çekme", "Üzüm Güzeli" ve "En Güzel Üzüm" yarışmaları yapıldı

03 Eylül 2019 Salı 20:34
Üzüm dolu sepetleri sırtlanıp birinci olmak için yarıştılar

MANİSA (AA) - Manisa'da bu yıl ikincisi organize edilen Alaşehir Üzüm Festivali'ndeki "Kelter Çekme", "Üzüm Güzeli" ve "En Güzel Üzüm" yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümün yetiştiği ilçede bir yandan hasat devam ederken, üreticiler günün yorgunluğunu ve stresini belediye tarafından düzenlenen festivalde attı.

Festival kapsamındaki yarışma ve etkinlikler, ilçe sakinlerine keyifli anlar yaşattı.

"Kelter Çekme Yarışması"na katılan ve Alaşehir Sevgi Yolu'nda toplanan 27 yarışmacı, Pazar Camisi önünden başlayan yarışta "kelter" adı verilen yaklaşık 50 kilogramlık üzüm sepetlerini omuzlarına alarak en hızlı şekilde bitiş noktasına taşımaya çalıştı.

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği, bazı yarışmacıların düştüğü, bazılarının kelteri devirdiği yarışmada, 19 yaşındaki Mustafa Çetin 500 metrelik parkuru birinci tamamladı. Yarışmada tek kadın katılımcı olan İngilizce öğretmeni Latife Çelik de parkuru tamamlamayı başardı.

Yarışmayı kazanan Alaşehir Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıldır üzüm bağında kelter çektiğini söyledi.

Tüm katılımcıları tebrik eden Çetin, "Yarışmaya özel olarak hazırlanmadım. Zaten daha bugün bağdan geldim. Çift sıra kelter çektim. Yorgunum ama bu yorgunlukla geldim, yarışmaya katıldım." dedi.

Belediye binasında gerçekleştirilen "Üzüm Güzeli Yarışması"nda ise podyumda çıkan adaylar, jüri üyeleri tarafından oylandı. Birinciliği Fatma Karakaya, ikinciliği Emine Girgin, üçüncü Safiye Gül Taş elde etti.

"En Güzel Üzüm Yarışması"nda katılımcılardan Nevzat Çelik birinci, Sadettin Çelik ikinci, Fatih Katrancıoğlu üçüncü seçildi.

- "Üzüm burada bir yaşam biçimidir"

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bağcılığın, temel ekonomik faaliyet olduğunu vurguladı.

Üzümün, Alaşehir’de marka olup sadece üzüm olarak kalmayacağını belirten Uçgun, "Üzümlü lezzetler yarışmasını yapmıştık. Bunun amacı da ‘Alaşehir Kapaması’ ve ‘Alaşehir Ekmeği’ neyse, üzümü de üzümlü lezzetlerle tüm dünyaya tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise üzüm işinde ketler çekmenin önemli olduğunu anlattı.

Bağda asmalardan kesilen üzümleri sergi alanına taşıyan keltercilerin günlük 100 lira kazandığını anlatan Öküzcüoğlu, "Üzüm burada bir yaşam biçimidir, bizim emeğimiz. İnşallah üzümü hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz. Bu festivalle de Alaşehir’i üzümün başkenti ilan etmiştik. Üzümü de marka yapmak için çalışacağız." diye konuştu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 20:34
  1. Alaşehir
  2. festival
  3. manisa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güç kaybeden Dorian kasırgası tehdit oluşturmayı sürdürüyor
    1. Güç kaybeden Dorian kasırgası tehdit..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın..
    3. Brezilya, Fransa’nın Amazonlara..
    4. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    5. Tarımsal destek ödemeleri ne zaman..
    6. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    7. "Başka Sinema Ayvalık Film Festivali"
    8. FETÖ'cüleri menfezde yakalayan komutan..
    9. Siirt’te akıntıya kapılan kişi boğuldu
    10. Burhan Kuzu'dan Cihan Yaşar özürü!..
    11. Beşiktaş’ta UEFA Avrupa Ligi oyuncu..
    12. Erdoğan ile Babis'ten ortak basın..
    13. Darbeci generale 20, karısına 30 yıl..
    14. Beşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu
    15. Üzüm dolu sepetleri sırtlanıp birinci..
    16. Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! 16,1..
    17. ABD'de Filistinli öğrencinin sınır..
    18. Vali Çağatay’dan taziye ziyareti
    19. Bitlis Valisi Çağatay, Tümgeneral..
    20. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler..
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız