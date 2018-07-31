Üzüm çekirdeği yağının cilde faydaları nelerdir?

CİLT LEKELERİNİ GİDEREN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI MASKESİ

Yarım yemeklik kabağı rendeleyin. İçerisine bir çorba kaşığı yoğurt, üzüm çekirdeği yağı ve yulaf unu ekleyip karıştırın. Temiz cildinize güzelce sürdükten sonra 20 dakika bekletin. Daha sonra ovalayarak temizleyin. Bu maske sonrasın mutlaka bir nemlendirici uygulayın.

GÖZ ALTI MORLUKLARINI GİDEREN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI MASKESİ

Yarım elma rendesi, yarım şeftali rendesi ve bir çay kaşığı buğday filizi yağını karıştırın. Bu karışımı gazlı bezin arasında koyun ve gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin. Ardından yüzünüzü iyice yıkayın, üzüm çekirdeği yağı ile masaj yapın. Bu karışımı haftada iki defa uyguladığınızda değişimi sizde fark edeceksiniz.

CİLDİ CANLANDIRAN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ MASKESİ

Üç adet kırımızı üzümün suyunu, bir tatlı kaşığı beyaz kil, bir tatlı kaşığı süt kaymağı, bir çay kaşığı üzüm çekirdeği yağı ve bir tatlı kaşığı balla iyice karıştırın. Karışımı cildinizi temizlerken uygulayın. 25 dakika beklettikten sonra ovalayarak cildinizden çıkartın. Sabahları uygulayacağınız bu maske sayesinde aydınlık ve sağlıklı bir cilde kısa sürede kavuşabilirsiniz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.