Uzmanların sık sık tavsiye ettiği zeytinyağı hangi hastalıklara iyi geliyor?

İçeriğinde yüksek miktarda E ve K vitamini barındıran zeytinyağı, insan sağlığına olumlu etkileriyle biliniyor. Uzmanlar, zeytinyağının özellikle kalp ve damar sağlığına çok iyi geldiğini vurguluyor. Zeytinyağı vitamin deposu olmakla birlikte yüksek miktarda kalsiyum, potasyum, sodyum ve demir gibi mineraller de içeriyor. Peki uzmanların sık sık tavsiye ettiği zeytinyağı nelere iyi geliyor? İşte zeytinyağının inanılmaz faydaları...

- Güçlü bir antioksidan olması ile birlikte vücuttaki zararlı toksinleri temizler.

- Kemik sağlığına birebir gelir.

- Sindirimin daha sağlıklı çalışmasına destek olur.

- Beyindeki sağlıklı hücrelerin sayısını arttırır, alzheimer gibi ciddi rahatsızlıkların yaşanma riskini büyük ölçüde azaltır.

- Vücudun daha sağlıklı ve dinç kalmasını sağlar.

- Yapılan birçok araştırma zeytinyağının özellikle kalp krizi riskini en aza indirdiğini, kalp ve damar sağlığını koruduğunu göstermiştir.