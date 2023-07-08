Uzmanlardan tercih yapacak adaylara uyarı!

Karar vermenin basit gibi görünse de doğası gereği oldukça karmaşık bir süreç olduğunu belirten Tercih ve Kariyer Danışmanı Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, yapılması gerekenin eldeki seçenekleri değerlendirerek uygunluklarına göre bir liste oluşturmak olduğunu söylüyor. Kararsız kalınan durumlarda ise kariyer testi çözülebileceğine işaret eden Tözeniş, tercihler konusunda son kararın adayın olduğuna vurgu yaptı.

Toplam kontenjan sayısı 1 milyon 111 bin

Üniversitelerde bu yıl önlisans programlarında 388 bin, lisansta 465 bin olmak üzere toplam 853 bin; açıköğretim ve uzaktan öğretimle birlikte 1 milyon 61 bin kontenjan bulunuyor. 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da eklenince, toplam kontenjan sayısı 1 milyon 111 bine ulaşıyor.

20 Temmuz’a kadar olan süre iyi değerlendirmeli…

Üsküdar Üniversitesi Tercih ve Kariyer Danışmanı Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, üniversite tercihi yapacak adaylara fayda sağlayacak önerilerde bulundu. Başvuran 3,5 milyon öğrenciye göre kontenjanlar değerlendirildiğinde 3 öğrenciden 1’inin üniversiteye girme şansına sahip olacağını söyleyen Uzm. Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, “Önümüzde tercih süreci var, 20 Temmuz’a kadar kalan zamanı da iyi değerlendirerek tercih sürecini daha verimli hale getirmek mümkün.” dedi. Tözeniş, “Tercih etmek, alternatifler arasından seçim yapmak anlamına geliyor. Seçim yaparak diğer alternatifleri eleyip aynı zamanda karar da vermiş oluyoruz. Karar vermek basit gibi görünse de doğası gereği oldukça karmaşık bir süreç. Seçenekler arttıkça karar vermemiz de zorlaşır. Burada yapılması gereken elimizdeki seçenekleri değerlendirip uygunluklarına göre bir sıralama yapmak. Bu durum da bizim tercih listemizi oluşturmamıza yardımcı olur.” açıklamasında bulundu.

Doğru tercih için kritik öneriler

Karar verme aşamasında oluşturulacak listenin öğrencileri hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağını ifade eden Tözeniş, verimli bir üniversite tercih süresi geçirmek için yapılabilecekleri ise şöyle sıraladı:

Kendinizi tanıyarak başlayın

- Tercih dönemini sağlıklı ve doğru bir kararla bitirmek için bu dönemde biraz araştırmak, okumak, değerlendirmek gerekiyor. Buna kendinizi tanıyarak başlayabilirsiniz. Kendinizle baş başa kalın, bir bakın bakalım sizi en çok ne heyecanlandırıyor ve en çok nerede olmak mutlu ediyor? Mesela bundan 4-5 yıl sonra nerede, kimlerle ve ne yapıyor olmak istersiniz?

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- Yıllar içinde yapılan işler, meslekler ihtiyaçlara göre farklılıklar gösterse de işini iyi yapan, farklı donanımlara sahip meslek elemanlarına her zaman ihtiyaç olacaktır.

- Tercih etmeyi düşündüğünüz meslek alanları ile ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Bu araştırmaları yaparken, üniversitelerin web sayfalarından destek alabilirsiniz.

- Birkaç bölüm arasında kararsız olabilirsiniz. Kariyer testini çözerek, test sonucunda kişilik özelliklerinize göre seçebileceğiniz meslek alanlarını görebilirsiniz.

- Büyüklerinizle, yakınlarınızla, arkadaşlarınızla tercihlerinizle ilgili fikir alış-verişi yapın ama unutmayın son karar sizin!