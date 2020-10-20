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Gündem Uzmanlara göre KKTC’de yeni bir dönem başlıyor
Gündem

Uzmanlara göre KKTC’de yeni bir dönem başlıyor

KKTC’de Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni bir dönemin başladığını belirten uzmanlar, Maraş’ın açılacak olmasıyla milli gelirin ikiye katlanacağını, Kıbrıs Türklerinin Rumlar karşısından yok sayılan haklarının korunacağını ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de elinin güçleneceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:15:00 -
Uzmanlara göre KKTC’de yeni bir dönem başlıyor

Türk-Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı ve Uluslararası Diplomatlar Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Özgöker: “Bu sonuç, Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik menfaatlerinin korunması açısından da yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. 55 yıldır Kıbrıs’taki iki toplum arasında BM şemsiyesinde sürdürülen beyhude müzakereler nihai olarak sona erdirilecektir.” İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca: “KKTC’deki en önemli sorun işsizlik ve ulaşım sorunudur. Su sorunu çözüldü. Bundan sonraki süreçte Türkiye, ulaşım dahil Kıbrıs özelinde bir sanayileşme hamlesi başlatabilir.”

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