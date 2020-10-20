Uzmanlara göre KKTC’de yeni bir dönem başlıyor

Türk-Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı ve Uluslararası Diplomatlar Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Özgöker: “Bu sonuç, Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik menfaatlerinin korunması açısından da yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. 55 yıldır Kıbrıs’taki iki toplum arasında BM şemsiyesinde sürdürülen beyhude müzakereler nihai olarak sona erdirilecektir.” İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca: “KKTC’deki en önemli sorun işsizlik ve ulaşım sorunudur. Su sorunu çözüldü. Bundan sonraki süreçte Türkiye, ulaşım dahil Kıbrıs özelinde bir sanayileşme hamlesi başlatabilir.”