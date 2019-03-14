Uzmanlar: "Yılda 2,4 milyon insan böbrek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybediyor"

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi uzmanları, dünya çapında 850 milyon insanın böbrek hastası olduğuna ve kronik böbrek hastalıkları sebebiyle yılda en az 2,4 milyon insanın hayatını kaybettiğine vurgu yaparak alınabilecek önlemleri sıraladı.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü Öğretim Görevlilerinden Hatice Balcı ve Gülfidan Başer, “14 Mart Dünya Böbrek Günü” dolayısıyla böbrek rahatsızlıkları belirtilerine ve korunmak için alınabilecek önlemlere dikkat çekti.

Böbrek yetersizliğinin belirtileri hakkında bilgiler veren Diyaliz Bölümü Öğretim Görevlisi Hatice Balcı, “Böbreklerin yetersizliğinde bulantı, kusma, uyku hali, ileri halsizlik ve nefes darlığı gibi şikayetlerin ortaya çıkmasına bu tür atık maddeler neden olur. Böbreklerimizin görevleri arasında su ve tuz dengesi ile tansiyonun ayarlanması da vardır. Böbreklerimiz işe yaramaz hale geldiğinde yediğimiz-içtiğimiz su ve tuzlar yeterince dışarı atılamaz ve sonuçta vücudumuzdaki su fazlalığı bacaklarımızda ve göz kapaklarımızda şişlikler, aşırı kilo alımı ve tansiyonumuzun yükselmesiyle kendini belli eder. Gerekli tedavi ve önlemler uygulanmazsa böbrek yetmezliği meydana gelebilir” diye konuştu.

Kronik böbrek yetmezliğinin her geçen gün yaygınlaşan bir hastalık olduğunu ve dünya çapında 850 milyon insanın böbrek hastası olduğuna vurgu yapan Balcı, “Kronik böbrek hastalıkları yılda en az 2,4 milyon ölüme neden olmaktadır ve şu anda 6. sırada en hızlı büyüyen ölüm nedenidir. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve ailede böbrek yetmezliği öyküsü varsa böbrek hastalığına yakalanma riskiniz daha fazladır” dedi.

“40 yaşından sonra kan şekeri düzenli olarak ölçtürülmeli"

Böbrek sağlığını korumak için yapılabilecekler hakkında önerilerde bulunan Öğretim Görevlisi Gülfidan Başer ise, “Dünya Böbrek Günü 2019 teması ‘Her yerde herkes için sağlık’ olarak belirlenmiş ve bu kapsamda her ülkede, herkes böbrek sağlığını iyileştirmek için somut önlemler almaya teşvik edilmektedir. Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleriyle kronik böbrek hastalığından büyük oranda korunabiliriz. Buna göre, düzenli egzersiz yapmalı, sağlıklı beslenmeli ve ideal kilomuzu korumalı, tuzu azaltmalı, yeterli sıvı almalı, sigaradan, aşırı alkol tüketiminden ve ağrı kesici ilaçlardan kaçınmalı, kan basıncımızı ve 40 yaşından sonra da kan şekerimizi düzenli olarak ölçtürmeliyiz. Eğer şeker hastalığımız, tansiyon yüksekliğimiz, kalp-damar hastalığımız veya ailemizde böbrek hastası olan kişiler varsa, kilomuz fazla veya yaşımız 60’dan büyük ise böbreklerimizi yılda en az bir kere kontrol ettirmeliyiz. Böbrek hastalarının da hastalığın ilerlemesini geciktirmek için kan basıncı ve kolesterol takiplerini sık sık yaptırmaları gerekmektedir. Uygun önlemler alındığında birçok böbrek hastalığı türü önlenebilir, geciktirilebilir veya kontrol altında tutulabilmektedir” ifadelerini kullandı.