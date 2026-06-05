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Spor Mourinho'dan Arda Güler kararı!
Spor

Mourinho'dan Arda Güler kararı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mourinho'dan Arda Güler kararı!

Real Madrid'de mevcut başkan ve seçime aday olan Florentino Perez takımın başına Jose Mourinho'yu getirecek. Portekizli teknik direktörün Arda Güler'le ilgili kararı da belli oldu.

Real Madrid'de mevcut başkan ve seçime aday olan Florentino Perez takımın başına Jose Mourinho'yu getirecek. Portekizli teknik direktörün Arda Güler'le ilgili kararı da belli oldu.

Real Madrid, hafta sonunda yeni başkanını seçecek. Mevcut başkan Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Los Blancos'a geri dönecek. Perez, Jose Mourinho'yu gece geç saatlerde resmen duyurdu.

 

ARDA GÜLER KARARI

Türk futbolseverlerle, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğini merak ediyor. Jose Mourinho'nun, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın formasını giyecek olan yıldızı kadroda düşündüğü ortaya çıktı.

Öte yandan İspanyol gazeteci Ramon Alvarez'in haberine göre Jose Mourinho'nun Real Madrid'de istemediği oyuncular belli oldu. Listede yer almayan Arda Güler, Portekizli hoca tarafından kadroda düşünülüyor.

 

İŞTE GİDECEKLER

Jose Mourinho'nun, gönderilmesini istediği futbolcular ise şunları: Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Fran Garcia, Raul Asencio, Dani Ceballos.

 

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Arda Güler geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 51 maça çıktı. Millî futbolcu söz konusu 51 karşılaşmada 6 gol atıp 14 asist yaparak 20 gole direkt katkı sağladı.

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