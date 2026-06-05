'20 yıl boyunca bize karşı savaşanların bizi tanımaması normal!'

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Afganistan'ın dış ülkelerce tanınması konusunda açıklamalarda bulundu.

Muttaki, "yaklaşık 50 ülkeyle neredeyse 20 yıl süren savaşın ardından bu ülkelerin şimdi İslam Emirliği ile tam destek ve iyi niyetle ilişki kurmasını beklemediğini" söyledi.

Bir medresede konuşan Muttaki, Afganistan'ın dış ilişkilerinin genişlediğine dikkat çekerek, bir ülke dışında Afganistan'ın bölge genelinde aktif diplomatik temsilciliklere sahip olduğunu belirtti. Muttaki, herhangi bir ülkenin İslam Emirliği ile ilişki kurmamayı tercih etmesi halinde bunun o ülkenin kararı olduğunu söyledi.

Muttaki, "Yaklaşık 20 yıl boyunca neredeyse 50 ülkeye karşı savaştığımızı dikkate alırsak, bugün aynı ülkelerin bizi kollarını açarak karşılamasını beklememeliyiz. Buna rağmen bölgede aktif diplomatik misyonumuzun bulunmadığı yalnızca bir ülke var." şeklinde konuştu.

Muttaki, konuşmasının bir başka bölümünde eğitimin önemine vurgu yaparak, Afganistan'ın ilerlemesinin hem dini hem de fenni ilimlerin eş zamanlı gelişmesine bağlı olduğunu söyledi. Öğrencilere bölgesel ve küresel gelişmeleri takip etmeleri ve gelecekteki zorluklara hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

"Eğer doğru bir eğitime sahip olur ve eğitimli bir toplum inşa edersek, dünyadaki hiçbir güç bize hakim olamaz" diyen Muttaki, "Dini ilimlerin yanında fenni bilimlerde de kendimizi güçlendirmeliyiz ki siyasi meselelerde ve diğer alanlarda başarılı olabilelim" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı ayrıca güvenlik, birlik, geri dönen göçmenlerin yönetimi ve ekonomik durumdaki iyileşmeleri İslam Emirliği'nin başarıları arasında gösterdi.

"Herhangi bir sistemin ayakta kalması ve güçlenmesi, toplumun istikrarı için güvenlik temel bir ilkedir" diyen Muttaki "Bugün Afganistan genelinde güvenlik sağlanmıştır ve hiçbir muhalif grup ülke topraklarının herhangi bir bölümünü kontrol etmemektedir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Mepa News