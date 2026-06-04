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Yerel Dere ortasında korku dolu anlar! Kurtarılmayı böyle bekledi
Yerel

Dere ortasında korku dolu anlar! Kurtarılmayı böyle bekledi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Dere ortasında korku dolu anlar! Kurtarılmayı böyle bekledi

Bursa’da dereye düşen 11 yaşındaki Gündoğan K., akıntıya kapılınca derenin ortasındaki beton künkün üzerine çıkarak tutundu. Mahsur kalan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dere kenarında oyun oynayan 11 yaşındaki Gündoğan K., bir anda kendisini akıntının içinde buldu. Gündoğan K., saat 17.30 sıralarında dengesini kaybederek suya düştü.

 

Karşı kıyıya çıkmayı başaran Gündoğan K., derenin diğer tarafında kalan arkadaşlarının yanına gitmek için tekrar suya girdi. Bu sırada akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlayan çocuk, derenin ortasındaki beton künkün üstüne çıkmayı başardı. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gündoğan K., beton künke uzatılan merdivenle yanına gelen itfaiye eri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

 

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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