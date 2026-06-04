Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı için itiraf gibi açıklama! "İki tarafa da tavizleri ben önerdim!"

Savaşın sonlandırılmasına yönelik süreçte her iki tarafın da masada geri adım atıp atmayacağına dair soruya yanıt veren Trump, tarafların kendi sunduğu plan doğrultusunda hizaya geleceğini açıkça ilan etti.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların bitirilmesi için yürütülen arka kapı diplomasisine dair çarpıcı ifadeler kullandı. İki ülkenin de süreç içinde tavizler vermek zorunda kalacağını belirten Trump, "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Her iki tarafın da taviz vereceğine inanıyorum" diyerek tarafların iradelerinin ipotek altına alındığını adeta itiraf etti.

"Bu Tavizleri Ben Önerdim, Rolümüz Büyük"

Ukrayna'yı piyon gibi öne süren Batı blonunun ve okyanus ötesinin asıl niyetini ortaya koyan Trump, masadaki şartları bizzat dikte ettiğini gizlemedi. Barış adı altında dayatılan planın mimarı olduğunu gururla savunan ABD Başkanı, "Bu tavizleri ben önerdim ve bu süreçte önemli bir rolümüz oldu" şeklindeki küstah ifadeleriyle, küresel vesayetin dünyayı nasıl parmağında oynattığını bir kez daha gözler önüne serdi.