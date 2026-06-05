Hurda araç teşviki ve ÖTV’siz sıfır araç hamlesi Meclis’te: Peki şartları ne? İşte taslak
Araç sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş ile yollardaki yaşlı otomobilleri elden çıkarmaya çalışan sürücülerin kilitlendiği "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" Kanun Teklifi taslağı TBMM gündemine taşındı. Sızan bilgilere göre en az 3 çocuğu olan, üzerine araç kayıtlı bulunmayan dar gelirli ailelere ve 25 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara başta Togg olmak üzere yerli üretim modellerde sıfır ÖTV imkanı tanınması planlanıyor. Siyaset kanadı trafiğin gençleşmesi adına yasanın çıkmaya yakın olduğunu belirtirken, otomotiv uzmanları ise mevcut bütçe açıkları ve maliye politikaları nedeniyle ekonomi yönetiminin bu devasa ÖTV muafiyetine şerh koyabileceği konusunda temkinli olunmasını öneriyor.