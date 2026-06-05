Hurda araç teşviki ve ÖTV’siz sıfır araç hamlesi Meclis’te: Peki şartları ne? İşte taslak

Vatandaşların en çok merak ettiği "25 yaş üstü hurda indirimi ve ÖTV'siz araç yasası çıktı mı?" sorusunun yanıtı netleşti: Yasa henüz Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasallaşmadı. Ancak yasaya giden yolda iki farklı cepheden çok kritik açıklamalar geldi: MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, daha önce Meclis’e sunduğu hurda araç teşviki yasa teklifini sosyal medya hesabından yeniden paylaşarak, trafiğin gençleşmesi ve çevresel kirliliğin önlenmesi adına bu yasanın çıkmaya yakın olduğunu, sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Otomotiv dünyasının nabzını tutan ünlü gazeteci Emre Özpeynirci ise mevcut vergi sistemi, bütçe açıkları, maliye politikaları ve güncel pazar koşulları dikkate alındığında, devletin böylesine devasa bir ÖTV gelirinden vazgeçerek "ÖTV'siz sıfır araç" uygulamasını hayata geçirmesinin mevcut ekonomik konjonktürde mümkün olmadığını ifade etti.