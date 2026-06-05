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Hurda araç teşviki ve ÖTV’siz sıfır araç hamlesi Meclis’te: Peki şartları ne? İşte taslak
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Hurda araç teşviki ve ÖTV’siz sıfır araç hamlesi Meclis’te: Peki şartları ne? İşte taslak

Araç sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş ile yollardaki yaşlı otomobilleri elden çıkarmaya çalışan sürücülerin kilitlendiği "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" Kanun Teklifi taslağı TBMM gündemine taşındı. Sızan bilgilere göre en az 3 çocuğu olan, üzerine araç kayıtlı bulunmayan dar gelirli ailelere ve 25 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara başta Togg olmak üzere yerli üretim modellerde sıfır ÖTV imkanı tanınması planlanıyor. Siyaset kanadı trafiğin gençleşmesi adına yasanın çıkmaya yakın olduğunu belirtirken, otomotiv uzmanları ise mevcut bütçe açıkları ve maliye politikaları nedeniyle ekonomi yönetiminin bu devasa ÖTV muafiyetine şerh koyabileceği konusunda temkinli olunmasını öneriyor.

#1
Foto - Hurda araç teşviki ve ÖTV’siz sıfır araç hamlesi Meclis’te: Peki şartları ne? İşte taslak

Araç sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın ve elindeki yaşlı otomobili elden çıkarmaya çalışan sürücülerin gözü kulağı TBMM'ye çevrildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında; 25 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara ve en az 3 çocuğu olan dar gelirli ailelere sıfır ÖTV'li, düşük faizli yerli araç imkanı tanınacağı iddia edildi. MHP Milletvekili İsmail Özdemir yasa teklifini yeniden gündeme taşırken, Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci bütçe gerçeklerini hatırlatarak uyardı. Peki, ÖTV indirim yasası Meclis'ten geçti mi? İşte 2026 güncel durumu...

#2
Foto - Hurda araç teşviki ve ÖTV’siz sıfır araç hamlesi Meclis’te: Peki şartları ne? İşte taslak

Haziran ayına girilmesiyle birlikte otomobil piyasasında sıfır araç tedariki ve vergi yükleri tartışılmaya devam ederken, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yeni bir Kanun Teklifi taslağı olgunlaştırıldı. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adı altında yürütülen hazırlıklar, özellikle geniş aileleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış araç sahiplerini radara alıyor. Sektör temsilcilerinin "otomotivde devrim" olarak nitelendirdiği paket, sadece bir vergi muafiyeti değil, aynı zamanda Togg başta olmak üzere Türkiye'de üretilen yerli modellere yönelik kamu bankaları destekli, düşük faizli ve uzun vadeli finansman modellerini de içeriyor. Sızan bilgilere göre masadaki şartlar şu şekilde:

#3
Foto - Hurda araç teşviki ve ÖTV’siz sıfır araç hamlesi Meclis’te: Peki şartları ne? İşte taslak

Çocuk Şartı: En az 3 ve üzeri çocuk sahibi olan geniş aileler hedef alınıyor. Mülkiyet Şartı: Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı herhangi bir otomobilin bulunmaması gerekiyor. Yerlilik Şartı: Teşvik, ithal araçlarda geçerli olmayacak. Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modeller (Togg ve yerli üretim diğer markalar) kapsam dahilinde olacak. Hurda Ayağı: 25 yaş ve üzerindeki ekonomik ömrünü tamamlamış eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, yeni yerli araç alımlarında devasa ek avantajlar ve matrah indirimleri elde edecek.

#4
Foto - Hurda araç teşviki ve ÖTV’siz sıfır araç hamlesi Meclis’te: Peki şartları ne? İşte taslak

Vatandaşların en çok merak ettiği "25 yaş üstü hurda indirimi ve ÖTV'siz araç yasası çıktı mı?" sorusunun yanıtı netleşti: Yasa henüz Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasallaşmadı. Ancak yasaya giden yolda iki farklı cepheden çok kritik açıklamalar geldi: MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, daha önce Meclis’e sunduğu hurda araç teşviki yasa teklifini sosyal medya hesabından yeniden paylaşarak, trafiğin gençleşmesi ve çevresel kirliliğin önlenmesi adına bu yasanın çıkmaya yakın olduğunu, sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Otomotiv dünyasının nabzını tutan ünlü gazeteci Emre Özpeynirci ise mevcut vergi sistemi, bütçe açıkları, maliye politikaları ve güncel pazar koşulları dikkate alındığında, devletin böylesine devasa bir ÖTV gelirinden vazgeçerek "ÖTV'siz sıfır araç" uygulamasını hayata geçirmesinin mevcut ekonomik konjonktürde mümkün olmadığını ifade etti.

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