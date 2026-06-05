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Aktüel "Dumansız Plaj" uygulaması başladı! Bu ilimizde plajda sigara içmek yasak
Aktüel

"Dumansız Plaj" uygulaması başladı! Bu ilimizde plajda sigara içmek yasak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Dumansız Plaj" uygulaması başladı! Bu ilimizde plajda sigara içmek yasak

Antalya’da plajlarda sigara kaynaklı atıkların önlenmesi ve temiz hava hakkının korunması amacıyla 'Dumansız Plaj' uygulaması hayata geçirildi. İlk uygulama Kaş’taki Kaputaş Plajı’nda başladı.

Antalya’da plajlarda sigara kullanımına yönelik yeni uygulama, dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nda başladı. Çevresel kirliliğe neden olan atıkların önlenmesi ve vatandaşların temiz hava hakkının korunması amacıyla "Dumansız Plaj" uygulaması hayata geçirildi. "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" hedefleri doğrultusunda başlatılan uygulamanın detaylarını, Antalya Vali Hulusi Şahin paylaştı.

 

Kaputaş Plajı'nda uygulama başladı

5 Haziran Dünya Çevre Günü programı kapsamında Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirilen dip temizliği dalışının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, "Dumansız Plaj" uygulamasının Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin önemli bileşenlerinden biri olduğunu söyledi.

Uygulamanın pilot olarak başlatıldığını ve zaman içerisinde kent genelindeki tüm plajlarda yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

 

"İlk uygulamayı Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda başlattık. Kaş Belediyemiz ve Kaş Kaymakamlığımız, Dumansız Plaj uygulamasını Kaputaş'ta hayata geçirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk plajlarında da bu uygulama yürürlüğe giriyor. Bakanlığımıza bağlı işletme şirketi TURAŞ, ilk etapta Lara ve Belek'in de aralarında bulunduğu 3 halk plajında çalışmayı başlatıyor."

 

Kurallara uymayanlara ceza kesilecek

Uygulamaya ilişkin valilik genelgesinin yayımlandığını aktaran Şahin, plajlarda sigara kullanımına yönelik kısıtlamaların yanı sıra sigara kullanan vatandaşlar için de özel alanlar oluşturulacağını bildirdi.

 

Şahin, belirlenen kurallara uyulmaması halinde Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağını vurguladı.

Konyaaltı Sahili'nde de ilk etapta Beach Park'ın bir bölümünde uygulamaya geçileceğini dile getiren Şahin, "Bir sonraki aşamada bunu yaygınlaştıracağız. Hedefimiz Konyaaltı plajlarının tamamında dumansız hava sahasını oluşturabilmek ve bunun örnek olması." dedi.

 

Özel plaj işletmelerine de çağrıda bulunan Şahin, Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin yasal mevzuat çalışmasının sürdüğünü, ancak yasal düzenleme beklenmeden yerel yönetimlerin, özel işletmelerin ve kamu kurumlarının plajlarda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti.

 

Öte yandan benzer uygulama Fransa ve İspanya gibi bazı ülkelerde uygulanıyor. Söz konusu ülkelerde plajlarda sigara içmenin cezası ise 30 eurodan başlayıp 2 bin euroya kadar çıkıyor.

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