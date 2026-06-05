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Dünya Herkes barışın gelmesini bekliyor! ABD'den “seyahat etmeyin” uyarısı
Dünya

Herkes barışın gelmesini bekliyor! ABD'den “seyahat etmeyin” uyarısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Herkes barışın gelmesini bekliyor! ABD'den "seyahat etmeyin" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını yineledi. Washington, güvenlik ortamının son derece karmaşık ve hızla değişebilir olduğunu belirterek, bazı ülkeler için “seyahati yeniden değerlendirin”, bazıları için ise “seyahat etmeyin” uyarısının sürdüğünü açıkladı.

ABD yönetimi, Orta Doğu’da artan askeri ve siyasi gerilim nedeniyle vatandaşlarına yönelik yeni bir güvenlik hatırlatması yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut tablonun öngörülmesi zor bir güvenlik riski taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, Orta Doğu’daki yüksek tansiyonun güvenlik koşullarını her an değiştirebileceği ifade edilirken, bölgede bulunan ya da bölgeye gitmeyi planlayan ABD vatandaşlarından son derece dikkatli olmaları istendi.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, bölgedeki yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebildiği gerekçesiyle Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bu kapsamda, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için "seyahati yeniden değerlendirin" anlamına gelen "Seviye 3"ün korunduğu; İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise "seyahat etmeyin" uyarısını ifade eden "Seviye 4"ün geçerliliğini sürdürdüğü bildirildi.

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