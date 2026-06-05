109 ülkeden 1409 başvuru! İz bırakanlar bu festivalde olacak

Grand Pera Emek Sahnesi, bu yıl 17’nci kez düzenlenen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin açılışına ev sahipliği yaptı. "Cesur Ol, İz Bırak" temasıyla düzenlenen program boyunca dünyanın farklı coğrafyalarından ve farklı kültürlerinden insana, doğaya, hayata ve tarihe dair hikayeler izleyicilerle buluşacak.

Açılışta konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin 2009'dan bu yana dünya çapında tanınan bir organizasyona dönüştüğünü ve festivalin farklı kültür ve deneyimlerin buluştuğu uluslararası bir platform olarak öne çıktığını söyledi.

Festivalin bu yılki temasına dair Sobacı, şunları kaydetti:

"Dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamında mazlum coğrafyaların sessiz çığlığına ses olmak ve haklıdan yana duruş sergilemek, adalet ve merhametten beslenen bir cesaret gerektirir. Bu cesaret, kimi zaman Gazze'deki soykırımı belgeleyen bir kamerada, kimi zaman ideolojik dayatmalara karşı yükselen bir itirazda, kimi zaman da 15 Temmuz gecesi milletimizin ortaya koyduğu destansı direnişte karşımıza çıkar. TRT olarak işte böylesi bir cesaretten neşet eden ve insanlığın acılarını, direnişlerini ve umutlarını anlatan yapımlara büyük önem veriyoruz."

Sobacı, bu yıl programa 4 farklı kategoride 109 ülkeden 1409 başvuru yapıldığı bilgisini vererek, ön eleme neticesinde bu başvurular arasından 40 filmin finale kaldığını belirtti.

“Hep birlikte tanıklık edeceğiz”

Seçkinin en dikkat çekici yapımlarından birinin "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" belgeseli olduğuna işaret eden Sobacı, şöyle devam etti:

"Uluslararası kategoride jüri üyemiz olan BAFTA ödüllü yönetmen Karim Shah'ın imzasını taşıyan bu belgesel, soykırımın ortasında hayat kurtarmaya çalışan doktorların hikayesi üzerinden Gazze'de yaşanan insanlık dramını kayıt altına alıyor. Bu kıymetli filmin yanı sıra bugün aramızda bulunan ve yine seçici kurul üyemiz olan yönetmen Kamal Aljafari'nin ödüllü belgeseli 'Hasan'la Gazze'de' ile 2001'de çekilmiş arşiv görüntüleri üzerinden, Gazze'nin bugün ağır yıkıma uğramış sokaklarında, bir zamanlar gündelik hayatın nasıl yaşandığını hatırlayacağız. 'Amerikalı Doktor' belgeselinde ise Dr. Thaer Ahmed'in meslektaşları ile birlikte ameliyat masasından Amerikan Kongresi'nin koridorlarına uzanan hayat kurtarma mücadelesini izleyeceğiz. Ayrıca Şili'de, Arjantin'de, İran'da seçilmiş hükümetlere karşı yapılan darbelerden Suriye İç Savaşı'na, İrlanda kıyılarından Moğolistan'ın kara kışına, dünya tarihinin tozlu sayfalarından bugünün siyasi krizlerine uzanan anlatılara hep birlikte tanıklık edeceğiz."

Mehmet Zahid Sobacı, festival kapsamında belgesel sinemanın dönüşümü, değişen izleme alışkanlıkları, savaş ortamında belgesel üretiminin etik ve insani boyutları ile yapay zeka çağında gerçeğin izini sürme gibi konuların ele alınacağı panel, söyleşi ve atölye çalışmalarının da düzenleneceğini aktardı.

Bu yıl ayrıca festival programında 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne dair özel içeriklere de yer verildiğini belirten Sobacı, şu bilgileri verdi:

"Festival kapsamında gerçekleştireceğimiz özel gösterim, panel ve söyleşilerde ülkemiz için bir dönüm noktası olan 15 Temmuz'un toplumsal hafızamızda bıraktığı izleri değerlendireceğiz. O gece yalın elleriyle tankların karşısına dikilen, mermi ve bomba yağmurunun altında korkusuzca yürüyen milletimizin cesareti tanıklığı ve ortak hafızayı yeniden düşünmemizi sağlayan tarihi bir örnek olarak programımızın tam da kalbinde yer alacak. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki 15 Temmuz bu topraklarda ihanete karşı cesaretin adıdır. Tam da bu nedenle, 'Cesur Ol, İz Bırak' çağrımızın en büyük ilham kaynaklarından biridir. Mottomuzdan ilham alınarak tasarlanan interaktif sergi alanımız da 7 Haziran'a kadar ziyaretlere açık olacak. Bu alan, her ziyaretçiye 'Ben nasıl bir iz bırakıyorum?' sorusunu kendi hayatı üzerinden yeniden düşünme ve keşfetme fırsatı sunacak. Ayrıca ziyaretçilerimiz bu alanda, 15 Temmuz gecesi milletimizin verdiği demokrasi mücadelesine ve o destansı direnişin bıraktığı kalıcı izlere deneyimsel bir anlatı eşliğinde tanıklık etme imkanı bulacak."

Seçici kurulda kıymetli isimlerin yer aldığını dile getiren Sobacı, "Sinema ve belgesel dünyasının küresel ölçekte tanınan isimlerinin yanı sıra ülkemizin, medya, sinema ve akademi dünyasından pek çok değerli jüri üyesi de festivalimize değer katıyor. Bu ustaların titiz değerlendirmelerinin sonucunda ödül almaya hak kazanan eserleri, 7 Haziran'da gerçekleştireceğimiz ödül töreniyle kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Açılışta ayrıca TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal yapımı "Gökkuşağı Faşizmi" adlı belgeseli izleyiciyle buluştu.

17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri hakkında

"Uluslararası Belgesel Ödülleri" amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve dünyanın çeşitli bölgelerinden belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Dünyanın önemli festivallerinden ödül alan belgesellerin, insanlık hallerine dair en çarpıcı yapımların yer aldığı "Özel Seçki" ve TRT imzası taşıyan yapımların yer aldığı "TRT Seçkisi" festival kapsamında izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Ulusal ve uluslararası belgesellerin yapımcıları, yönetmenleri, başkarakterleri festival seçkisinde film gösterimlerinin ardından kendi hikayeleri ve mesleki tecrübelerini izleyicilere aktarıyor.

Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin 4 günlük takvimi boyunca Grand PERA Cercle d'orient salonlarında yönetmenlerle söyleşiler, sinemanın usta isimleriyle paneller ve atölyeler yapılıyor.

Toplam 109 ülkeden 1409 başvurunun yapıldığı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde "Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi", "Ulusal Profesyonel Kategori", "Uluslararası Kategori" ve "Proje Destek Kategorisi" olmak üzere toplam 4 kategoride 40 finalist ödül için yarışacak.

Etkinliğin kapanış ve ödül töreni 7 Haziran'da TRT Belgesel ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Ödül töreninde 12 ödül sahipleriyle buluşacak.

Festival takvimine ve yarışma hakkında detaylı bilgiye "www.trtbelgesel.com" adresi üzerinden ulaşılabilir.