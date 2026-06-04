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Yerel Korkunç olay! Evde oyun oynarken akıma kapıldı
Yerel

Korkunç olay! Evde oyun oynarken akıma kapıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korkunç olay! Evde oyun oynarken akıma kapıldı

Bursa İnegöl'de 4 yaşındaki Muhammet Ö., evde oyun oynadığı sırada parmağını elektrik prizine sokunca akıma kapıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evde oyun oynayan 4 yaşındaki Muhammet Ö., elektrik prizine parmağını sokması sonucu akıma kapıldı.

 

Olay, saat 00.30 sıralarında Huzur Mahallesi Gül Caddesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Muhammed Ö., evde oyun oynadığı sırada elektrik prizine parmağını soktu. Akıma kapılan Muhammed Ö., ailesinin müdahalesiyle prizden uzaklaştırılıp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından sağlık değerlerinde olumsuzluk görülen Muhammed Ö., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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