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Gündem Güney Asya’da kritik diplomasi trafiği: Bakan Fidan, Bangladeş’e gidiyor
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Güney Asya’da kritik diplomasi trafiği: Bakan Fidan, Bangladeş’e gidiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güney Asya’da kritik diplomasi trafiği: Bakan Fidan, Bangladeş’e gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman'ın davetine icabetle 5-6 Haziran tarihlerinde Bangladeş’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'ın davetine icabetle 5-6 Haziran'da Bangladeş'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Bangladeş'e yapacağı ilk ziyaret kapsamında, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Rahman ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Ayrıca ziyaret vesilesiyle Fidan, 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman'ın (Rohingya) Myanmar'daki iç savaştan kaçarak sığındığı Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde yer alan mülteci kamplarını ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Fidan'ın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen, kamplardaki mültecilere yönelik insani yardım faaliyetlerini yerinde incelemesi ve Türkiye Sahra Hastanesi'ni ziyaret etmesi de öngörülüyor.

Fidan'ın görüşmelerinde, Bakan Rahman'a Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilmesinden ötürü tebriklerini iletmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, iki ülke arasında köklü geçmişe dayanan bağlar bulunduğunu belirterek, ilişkilerde son dönemde yakalanan ivmenin, Bangladeş'te şubatta göreve başlayan yeni hükümetle de sürdürülmesinden duyulan memnuniyeti ifade etmesi öngörülüyor.

Olumlu mecrada ilerleyen ikili ilişkilerin ticaret, savunma sanayi, enerji, eğitim, kültür, bilim ve sağlık gibi alanlarında daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtecek Fidan'ın, 2025'te 1,35 milyar dolar olarak ölçülen ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılmasına yönelik iradeyi yinelemesi bekleniyor.

Fidan'ın, Türkiye'nin, Arakanlı Müslümanlar meselesini küresel gündemin önde gelen maddelerinden biri olarak ele almaya devam etmekte kararlı olduğunun altını çizmesi ve Arakanlı Müslümanlar krizinin başından bu yana sağlık, eğitim, barınma, gıda ve altyapı tesisi gibi alanlarda kapsamlı insani yardımlarda bulunduğunu ve bu yardımlarını ilerleyen dönemde de sürdüreceğini ifade etmesi öngörülüyor.

Bangladeş'in sahip olduğu stratejik konum ve üstlendiği yapıcı rol ile Güney Asya'nın istikrarı, barışı ve güvenliği açısından stratejik önemi haiz ülke konumunda olduğuna dikkati çekecek Fidan'ın, başta BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olmak üzere çok taraflı platformlarda Bangladeş'le yürütülen işbirliğine önem verildiğini kaydetmesi bekleniyor.

Ayrıca Fidan'ın, son dönemde Orta Doğu, İran ve Güney Asya’da yaşanan kritik gelişmeler başta bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE BANGLADEŞ İLİŞKİLERİ

Bangladeş'te 12 Şubat'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından iktidara gelen Başbakan Rahman ve kabinesindeki bakanlar için 17 Şubat'ta gerçekleştirilen yemin törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci katıldı. Ekinci, seçilmiş Başbakan Rahman tarafından kabul edildi ve Cemaat-i İslami Partisi Lideri Shafiqur Rahman ile görüştü.

Şubat ayında kurulan yeni hükümette dışişleri bakanı olarak göreve başlayan ve BM 81. Genel Kurulu Başkanlığı için Bangladeş tarafından aday gösterilen Khalilur Rahman, ilk ikili yurt dışı ziyaretini 14 Mart'ta Türkiye'ye yaptı ve 17-19 Nisan'da düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.

TÜRKİYE'NİN İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Arakanlı Müslümanlar için Türkiye tarafından sağlanan insani yardımların toplam değeri 80 milyon doları aştı. Bangladeş'te mülteci kamplarında bulunan 1 milyonu aşkın Arakanlı Müslüman için TİKA, AFAD, Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen sağlık, barınma, eğitim ve altyapı gibi çeşitli alanlarda Türkiye'nin desteği sürüyor.

Cox's Bazar'daki mülteci kampında, Türkiye tarafından 2018'de kurulan sahra hastanesinde sağlık hizmetleri sağlanmaya devam ediyor. Söz konu sahra hastanesinde Bangladeş vatandaşları dahil, günde yaklaşık 1000 hastaya sağlık hizmeti veriliyor. Hastanede 30'u Türk, 55'i yerel 85 personel görev yapıyor.

TİKA, TDV ve Türk Kızılay gibi ilgili kuruluşların yanı sıra Türk sivil toplum kuruluşları tarafından ramazan ayında ve Kurban Bayramı'nda kamplardaki Arakanlı Müslümanlara ve Bangladeşlilere yönelik gıda kolisi ve iftar yemeği dağıtımı ile kurban kesimi gibi çeşitli insani yardım faaliyetleri yürütülüyor.

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