  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel ve 3 CHP'li isim hakkında yeni gelişme! Erdoğan'dan Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'ye tarihi karşılama! Afrika'nın "kara gün dostu" Türkiye kalkınma mücadelesine tam destek veriyor! Mağdurların feryadı sonunda karşılık buldu! Akit defalarca yazdı, zulüm bitti Yabancı şirketler at koşturuyor Ülkeyi talan ettiler CHP'de Özgür Özel dönemine ağır darbe! Kılıçdaroğlu yönetimi tüm ihraç kararlarını çöpe attı! İBB talan etmişti! Yerebatan Sarnıcı'na istinaf engeli Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: TÜRKSAT 7A için kollarımızı sıvadık CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı! Kılıçdaroğlu’ndan o soruya “umarım” cevabı geldi CHP’li Cemal Canpolat’ın ses kaydı canlı yayında dinletildi! Localar delege pazarı gibi Avrupa'da Türk Belediye Başkanı’na kayyım atandı
Dünya Siyonist katiller şokta! Tanksavarın tadına baktılar
Dünya

Siyonist katiller şokta! Tanksavarın tadına baktılar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Siyonist katiller şokta! Tanksavarın tadına baktılar

Lübnan’ın güneyindeki çatışma hattında görev yapan bir İsrail subayı, Hizbullah tarafından düzenlenen tanksavar saldırısında hayatını kaybetti. Olayın ardından İsrail ordusu bölgeyi havadan ve karadan yoğun ateş altına aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ölen askerin zırhlı birlikler subayı Yüzbaşı Eitan Shmuel Lemberg olduğu kaydedildi.

Lemberg'in Litani Nehri'nin kuzeyinde Hizbullah'ın açtığı tanksavar ateşi sonucunda öldüğü belirtilen açıklamada, ölümünün ailesine haber verildiği aktarıldı.

İsrail basını, tanksavar ateşinin açıldığı bölgeye İsrail ordusunun havadan ve topçu ateşiyle saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İsrail'in İran'a yönelik savaş sırasında Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırıp genişlettiği 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı 28'e yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuş, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan'da can kaybı 3 bin 412'ye yükseldi: Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor
Lübnan'da can kaybı 3 bin 412'ye yükseldi: Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Dünya

Lübnan'da can kaybı 3 bin 412'ye yükseldi: Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail saldırılarında acı tablo: Lübnan’da ölü sayısı 3 bin 468’e çıktı
İsrail saldırılarında acı tablo: Lübnan’da ölü sayısı 3 bin 468’e çıktı

Dünya

İsrail saldırılarında acı tablo: Lübnan’da ölü sayısı 3 bin 468’e çıktı

Ateşkesin gölgesinde katliam: İsrail Güney Lübnan’ı vurdu, 3 sivil öldü!
Ateşkesin gölgesinde katliam: İsrail Güney Lübnan’ı vurdu, 3 sivil öldü!

Gündem

Ateşkesin gölgesinde katliam: İsrail Güney Lübnan’ı vurdu, 3 sivil öldü!

Ateşkesin gölgesinde katliam: İsrail Güney Lübnan’ı vurdu, 3 sivil öldü!
Ateşkesin gölgesinde katliam: İsrail Güney Lübnan’ı vurdu, 3 sivil öldü!

Gündem

Ateşkesin gölgesinde katliam: İsrail Güney Lübnan’ı vurdu, 3 sivil öldü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23