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Gündem Rengini belli etti! Koç, Özel’den yana tavır koydu
Gündem

Rengini belli etti! Koç, Özel’den yana tavır koydu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Rengini belli etti! Koç, Özel’den yana tavır koydu

Koç Topluluğunun 100. yılı kutlamaları, sermaye ve siyaset ilişkisindeki malum fonksiyonerliği bir kez daha gözler önüne serdi. CHP’yi temsilen, mahkeme kararıyla meşruiyeti tartışmalı hâle gelen Özgür Özel’in davet edilmesi, "Koç, Özel’den yana tavır koydu" şeklinde yorumlandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından ilk kez aynı karede yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rağbet etmediği etkinlikte; Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, Bahçeli, Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve MHP'li Celal Adan protokol sıralarında yan yana saf tuttu.

GEREKÇE ŞAŞIRTTI

CHP’nin şaibeli kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararının hemen ardından 22 Mayıs’ta CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, aradan geçen zamana rağmen dışlanarak Özgür Özel’in tercih edilmesi dikkat çekti. Sermaye çevreleri, Kılıçdaroğlu'na yönelik bu kurumsal ambargoyu “davetler mutlak butlan kararından önce yapılmıştı” mazeretinin arkasına sığınarak geçiştirmeye çalıştı.

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İsrail ne isterse

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Solculuk edebiyatı yapar bide bu cahape zihniyeti
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