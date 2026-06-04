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Dünya Komşu'da bir ilk! Yunanistan'da kadın askerler kışlaya adım attı!
Dünya

Komşu'da bir ilk! Yunanistan'da kadın askerler kışlaya adım attı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Komşu'da bir ilk! Yunanistan'da kadın askerler kışlaya adım attı!

Ege'nin karşı yakasında, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bu yıl hayata geçirilen "kadınların gönüllü askerlik yapması" projesinde ilk etap tamamlandı. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin aktardığı gelişmeye göre, vatan savunmasında gönüllü olmak için orduya başvuru yapan 72 kadından oluşan ilk grup, bugün itibarıyla Yunanistan Kara Kuvvetlerine bağlı askeri birimlerde resmen göreve başladı.

Yunanistan'da gönüllü askerlik hizmetinde bulunmak üzere Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine başvuran kadınlardan ilk grubun bugün göreve başladığı belirtildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ülkede bu yıl başlatılan, "kadınların gönüllü askerlik yapmasına" ilişkin uygulama çerçevesinde 72 kadın bugün Yunanistan Kara Kuvvetlerine bağlı birimlerde göreve başladı.

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Yorgos Kostidis de göreve yeni başlayan 72 kadın askeri, Lamia kentindeki birlikte ziyaret etti.

Ülkede kadınlar için yeni başlatılan gönüllü askerlik uygulamasına katılanların, kamu personeli seçme sınavında ekstra puan, askerlik süresinin ön hizmet süresi olarak kabul edilmesi, üniversite mezunu olanların orduda hemşirelik veya idari işler gibi görevlere alınması, silahlı kuvvetlerin sosyal imkanlarından faydalanması gibi imkanlara sahip olması öngörülüyor.

Gönüllü askerler için 26 Haziran'da yemin töreni düzenlenmesi planlanıyor.

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