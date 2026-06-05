Erakçi, Hamaney'in şehit olduğu gün hakkında konuştu! Hava saldırısında nerede olduğunu açıkladı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dini lider Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği saldırı sırasında hedef alınan ofiste bulunduğunu açıkladı. Erakçi’nin “Şehit olduğu anda ben de oradaydım” sözleri, İran’da yas atmosferinin sürdüğü süreçte saldırının boyutunu yeniden gündeme taşıdı.
İran Devlet Televizyonu, mart ayında dini liderleri Ali Hamaney'in İsrail-ABD müşterek hava saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 gün yas, bir hafta süreyle de milli tatil ilan edildi.
Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede matem havası ve çeşitli anma programları sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Şehit olduğu anda ofisteydim"
Erakçi, Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırılardan kendisinin sağ kurtulduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı, yaptığı açıklamada, "Şehit olduğu anda, saldırıya uğrayan ofisteydim." ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, 50 İsrail jetinin Hamaney'in kompleksini bombaladığını belirtmiş ve saldırının görüntülerini paylaşmıştı.